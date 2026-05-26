Po RC duomenų nutekinimo – žinomų žmonių įtūžis: „Visi dabar sukišę galvas į smėlį“

Būtent taip pasielgė ir žinomi šalies žmonės – socialiniuose tinkluose ėmė plisti jų reakcijos sužinojus, kad jie tapo kibernetinės atakos aukomis.
Tą padarė žurnalistas, laidų vedėjas, visuomenininkas Andrius Tapinas, kuris atskleidė, kad jo asmeniniai duomenys buvo nutekinti dar vasarį.
„Pagaliau sugebėjęs prisijungti prie Registrų centro sužinojau tą patį, ką ir tūkstančiai kitų žmonių – vasario 16 dieną buvo pavogti man priklausančio NT duomenys. Prieš tris mėnesius. Ir niekas, jokia struktūra, jokia institucija nepasivargino apginti, apsaugoti ar bent informuoti piliečius, kuriems jos turi tarnauti.
Valstybė, kuri neveikia. Ir visi dabar sukišę galvas į smėlį. O kadangi čia nėra kažkokia didelė bėda, tai KAM ministras Kaunas penktadienio vakarą romantiškai praleido operetėje, o premjerė po sekmadienio gimtadienio pasiėmė laisvą dieną pirmadienį“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė A. Tapinas.
Po jo įrašu pasipylė internautų ir žinomų žmonių komentarai – ne vienas tikino atsidūręs panašioje situacijoje.
„Bent kur aš pirmesnis – pas mane vasario 15“, – šmaikštavo laidų vedėjas Paulius Ambrazevičius.
Pasipiktinimo neslėpė ir rašytoja, tinklaraštininkė Fausta Marija Leščiauskaitė, kuri savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo įrašu.
„Kovo mėnesį. Kovo mėnesį mano duomenys buvo nutekinti. Dabar beveik birželis. Ir niekas net nesiruošė to pranešti, jei ne kelios susiklosčiusios aplinkybės.
Ruginienė galvoja, kad užteks pamojuoti pirštuku, atseit, kažkoks devintas vanduo nuo kisieliaus turi atsistatydinti. Dar „sorry“ pasakys. Ir viskas.
Jūs rimtai galvojate, kad tai gali būti viskas? Visų pirma, tikiuosi, bus kolektyvinis ieškinys. Juk tai realu? Visų antra, tokioje krizėje Ruginienei reiktų atsisukti veidrodį ir parodyti pirštu į save bei savo formuotą vyriausybę. Kas tas Registrų centro vadovas? Šiandien jis, rytoj kitas, niekas vardo neatsimins.
Aš jau nekalbu apie galimą grėsmę žmonėms, kurių duomenys buvo nutekinti. Bet padariniai valstybei milžiniški. Ar galiu dabar pasitikėti, kad mano sveikatos duomenys – privatūs? Ar galiu atsipalaiduoti, kad mano pinigai – banke? Ir Ruginienė galvoja, kad čia jau krizę suvaldė?“, – rašė žinoma moteris.
Tuo tarpu buvusi kultūros viceministrė Edita Klaunauskaitė socialiniuose tinkluose pasidalijo įrašu, kuriame neslėpė emocijų dėl susiklosčiusios situacijos.
Moteris iškėlė kelis svarbius klausimus, tokius kaip: kas dėl to atsakingas ir kas bus toliau?
„Pamenate tuos keletą atvejų, kai iš verslo organizacijų buvo nutekinti asmens duomenys? Buvo didžiulis skandalas su teisinėmis pasekmėmis – patikrinimais, kratomis, tyrimais, tada bylomis teismuose ir, žinoma, nuostoliais. O kokią atsakomybę prisiims Registrų centras? Atleido vadovą ir ką? Sakote, to pakanka?
Mano duomenys buvo nutekinti: „Nustatyta, kad buvo suformuotas Registro išrašas (išvardinta lentelėje žemiau), kuriame buvote nurodytas kaip nekilnojamojo daikto savininkas. Išraše nurodyti šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, Registro įrašo numeris, nekilnojamojo turto unikalus numeris, nekilnojamojo turto adresas“.
Ir dar jie „guodžia“, kad mano el.paštas ir telefono numeris nenutekėjo... Rimtai? O koks jau skirtumas, jei turi pačius jautriausius mano duomenis?
Apskritai, ar aiškinamasi, kokie būtent žmonės sulaukė tokio duomenų vagių dėmesio? Kokia veikla nukentėję užsiima? Gal yra kokios tendencijos?
Ir dabar kai jau duomenys nežinia pas ką, kas apsaugos mane ir mano vaiką?“, – emocijų neslėpė moteris.
Nusivylimo neslėpė ir komunikacijos specialistas Saugirdas Vaitulionis, kurio duomenys taip pat buvo nutekinti tretiesiems asmenims.
„Mano duomenys nusiurbti kovą. Kažkieno mačiau – sausį. Tai, mūsų jautrūs duomenys buvo vagiami mažiausiai pusmetį ir niekas nieko dėl to nedarė. Niekas, kol žurnalistai neiškniso.
Bet, kaip šaliai be prezidento, su tuščia vieta premjero kabinete ir daugybe baudžiakų vyriausybėje ir Seime – negi mums čia kažkuo reikėtų stebėtis?“, – rašė S. Vaitulionis.
Primename, kad internetinėje Registrų centro (RC) svetainėje gyventojai nuo pirmadienio vakaro gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys.
„Prisijungus prie specialaus techninio sprendimo Registrų centro savitarnos sistemoje (reikalingas prisijungimas patvirtinant savo tapatybę elektroniniu būdu), kuriuo naudodamiesi asmenys gali patys pasitikrinti, ar jų asmens duomenys buvo atskleisti“, – rašoma RC svetainėje.
