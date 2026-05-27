Druskininkuose vykęs „Ladies Go“ ralis virto tikra švente

Jau septintąjį sezoną vykęs „Ladies Go“ ralis natūraliai įsiliejo į miesto šventinę programą. Šių metų tema – KARNAVALAS – atsispindėjo ne tik dalyvių aprangoje, bet ir visoje renginio atmosferoje: nuo kūrybiškai dekoruotų automobilių iki spalvingų personažų ir netikėtų komandų įvaizdžių.
Šių metų „Ladies Go“ ralyje pirmą kartą dalyvavo ir pasaulio rekordininkė bei „DiArchy“ žvaigždė Diana Gaičiūnaitė-Dirmė. Prie starto linijos ji stojo su komanda simboliniu pavadinimu „Fėjos be stabdžių“ ir neslėpė, kad patirtis pranoko lūkesčius.
„Šis renginys tiesiog neįtikėtinas emocijų koncentratas. Nuostabi moteriškos galios, stiliaus ir azarto šventė, kurioje vienu metu tampame ir varžovėmis, ir bendramintėmis. Toks formatas griauna stereotipus bei leidžia moterims atskleisti save dinamiškoje stichijoje – tai ne tik pramoga ar ištvermės išbandymas, bet ir savotiška psichoterapija, nes visas dėmesys nukrypsta į kelią, bendrystę ir tikslą“, – po ralio įspūdžiais dalijosi Diana Gaičiūnaitė-Dirmė.
Pasak jos, vienas didžiausių iššūkių trasoje buvo išlaikyti koncentraciją emocijoms liejantis per kraštus, o didžiausias atlygis – idealiai įveikta sudėtinga atkarpa ir finišas, lydimas aplodismentų bei šventinės atmosferos.
Ralio dalyvės turėjo galimybę save išbandyti slalomo trasose, vienoje iš jų važiavo su BYD automobiliu, Elektrėnų savivaldybės slalome rungtyniavo savo automobiliais. Taip pat buvo 2 vidutinio greičio ruožai, taiklumo iššūkis „Šūvio klube“, kvapų bei kruopų atpažinimo užduotis, piklbolo užduotis „Snow arenoje“. Daug gerų emocijų suteikė užduotys Semeliškėse, kurios tą pačią dieną šventė savo 750 metų jubiliejų – merginos kūrė smagius video sveikinimus ir dalijosi socialinėje erdvėje. Azarto netrūko ir sezono partnerio PATS LT parengtoje rungtyje – „Padangų slalome“, kuriame dalyvės demonstravo ne tik vairavimo tikslumą, bet ir daugiau sužinojo apie atsakingą padangų naudojimą bei rūšiavimo principus. Rungtį pristatė tvarumo ekspertė Danguolė Butkienė. Po finišo tradicinėje rungtyje „Ladies Go“ X „REDGO garažas“ dalyves pasitiko žinoma drifterė Deimantė Radzevičiūtė. Šįkart ekipažai turėjo progą iš arti susipažinti su drifto automobilio dalimis ir išgirsti daugiau apie drifto pasaulį.
Nuostabos sulaukė žinomo keliautojo ir kulinaro Vytaro Radzevičiaus „Merkinės fabriko“ terasoje dalyviams bei renginio svečiams paruošta gardi grikių košė iš „Biorina￼“ produktų. Po pirmosios intensyvios trasos dalies kvapni košė tapo ne tik galimybe atsikvėpti, bet ir jaukiu bendrystės momentu – ekipažai dalijosi dienos įspūdžiais bei emocijomis.
Finišavusios Druskininkuose po daugiau nei 300 kilometrų trasos, įtemptų užduočių ir azartiškų rungčių „Ladies Go“ dalyvės persikėlė į įspūdingą auto-moto paradą M. K. Čiurlionio gatve. Šventinę dieną vainikavo emocinga „Ladies Go“ ralio apdovanojimų ceremonija didžiojoje Druskininkų kurorto šventės scenoje, kur netrūko geros nuotaikos, džiaugsmo ašarų, garsiausių aplodismentų stipriausiems ekipažams. Dalyves sveikino ir Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Šių metų vienintelį „Ladies Go“ ralį laimėjo kaunietės „Ladies in Red“.
„Jau ketvirtą sezoną dalyvaujame „Ladies Go“ organizuojamuose raliuose. Kiekvienas ralis savaip sudėtingas, įdomus ir kupinas skirtingų emocijų, tačiau šis buvo bene įtempčiausias ir kartu vienas įdomiausių. Užduotys buvo įtraukiančios, netrūko išbandymų, o norint visur suspėti laiku, reikėjo nemažai pastangų. Dienos pabaigoje buvome pavargusios, tačiau kupinos adrenalino ir gerų emocijų. Sužinojusios, kad iškovojome pirmąją vietą tiek absoliučioje įskaitoje, tiek savo PRO įskaitoje, akimirksniu pamiršome visas nesėkmes, įtampą ir sunkias emocijas – liko tik džiaugsmas, pasididžiavimas ir nepakartojamas pergalės jausmas“, – dalijosi komandos „Ladies in Red“ narės.
Nugalėtojoms atiteko ir pagrindinis ralio prizas – Electricride.lt elektrinis paspirtukas, kurį įteikė įmonės vadovas D. Mizaras, bei 300 Eur PATSLT kuponas padangoms, kurį įteikė direktorė D. Butkienė.
Tarp stipriausiųjų šiemet išsiskyrė ir kitų įskaitų lyderės – GREEN įskaitoje triumfavo „Plyta už kampo“ iš Kauno, MIX įskaitoje stipriausios buvo vilnietės „Ju&Jo“, veteranių įskaitoje nepralenkiamos tapo kelmiškės „AAAAguonėlės“, o MOTO įskaitoje greičiausiai ir tiksliausiai trasą įveikė „Kauno motociklininkės“. Po kelerių metų sugrįžusioje elektromobilių įskaitoje „Powered by BYD“ taip pat netrūko intrigos. Čia paaiškėjo tiksliausiai bei greičiausiai trasą įveikęs ekipažas – „Autosabina“ iš Kauno. Didžiausia kova vyko dėl stilingiausio ekipažo titulo, nes didžioji dalis dalyvių savo įvaizdžiui skyrė didelį dėmesį, tačiau po ilgų diskusijų buvo nuspręsta, kad šis titulas šį kartą atiteks „Shining Drift gang“ merginoms.
Apdovanojimų metu dar kartą buvo priminta ir apie „Ladies Go“ šio sezono misiją – autobusiuką Ukrainai. „Ladies Go“ bendruomenė per šiuos metus bandys surinkti 10 000 Eur ir nupirkti autobusiuką, kuris kartu su „Saulės smilčių“ paramos fondu gabens humanitarinę pagalbą į Ukrainą. Kiekvienas prisidėjęs taps šios kelionės dalimi – jo vardas ar įmonės pavadinimas bus įamžintas ant autobusiuko.
Šį sezoną, be orientacinio-pramoginio ralio, „Ladies Go“ bendruomenės laukia įvairios vairavimo edukacijos bei dalyvavimas kituose autosporto renginiuose. Birželį vyks „Ladies Go x Duel Race“ renginys Auto Moto parke, kuriame dalyvės kartu su lenktynininke Aiste Perminaite turės galimybę išbandyti vairavimo įgūdžius žvyro trasoje. Taip pat bendruomenės narės liepos pradžioje galės dalyvauti atskiroje „Ladies Go“ įskaitoje – „FIA ECO Rally“ aplink Lietuvą bei rugpjūčio 1 d. Lietuvos „Street Race“ čempionato etape Kuršėnuose. Į visas kitas sezono edukacijas ir varžybas registracija prasidės netrukus.