Jonas Valančiūnas paviešino netikėtą nuotrauką iš praeities.

Socialinio tinklo „Instagram“ istorijose žinomas krepšininkas paviešino jaunystės nuotrauką, kurią iki šiol buvo matę tik nedaugelis.
Archyviniame kadre įamžintas dar visai jaunas Jonas kartu su komandos draugais mokyklos laikais, kai jo kelias profesionaliame sporte tik prasidėjo.
Šiandien NBA rungtyniaujantis ir „Denver Nuggets“ ekipai atstovaujantis J. Valančiūnas jau daugelį metų laikomas vienu garsiausių Lietuvos krepšininkų.
Vis dėlto pasidalintas prisiminimas priminė laikus, kai aukštaūgis dar tik žengė pirmuosius žingsnius krepšinyje ir svajojo apie didžiąją sporto sceną.
Primename, kad profesionalo karjerą J. Valančiūnas pradėjo Vilniaus „Perle“, vėliau persikėlė į „Lietuvos ryto“ klubą, o netrukus jo talentą pastebėjo ir NBA skautai.
2011-ųjų NBA naujokų biržoje lietuvis buvo pakviestas penktuoju šaukimu – tai tapo vienu svarbiausių jo karjeros etapų.