Kvepalų pristatyme – būrys garsenybių: pasirodė ir sužadėtiniai Jazzu ir T. Gryn

Tarp vakaro svečių buvo galima išvysti dainininkę Justę Arlauskaitę-Jazzu su sužadėtiniu, aktoriumi Tadu Grynu, renginių organizatorių ir prodiuserį Martyną Tylą su Neringa Zeleniūte, kovotoją Sergejų Maslobojevą, dizainerę Agnę Kuzmickaitę, verslininką Lauryną Suodaitį su sūnumi, dainininkę Eglę Jakštytę, atlikėją ir šokėją Justiną Mejerį, nuomonės formuotoją ir verslininkę Veroniką Montvydienę, atlikėją Miglę Vilčiauskaitę-Migloko bei kitus žinomus svečius.
Vakaro metu buvo pristatytas naujasis Prancūzijos nišinės parfumerijos namų „L’Entropiste“ aromatas, kurį sukūrė vienas ryškiausių nišinės parfumerijos kūrėjų – Bertrand Duchaufour, dažnai vadinamas „smilkalų meistru“.
Į renginį iš Paryžiaus atvyko oficiali „L’Entropiste“ atstovė Manon Castet, kuri teigė, kad „White Blood“ kvapas – tai modernus, švytintis ir itin vasariškas aromatas, įkvėptas įsivaizduojamos opalinės gėlės.
„Šiame kvape susilieja bergamotė, juodieji pipirai, karambola, tiare žiedai, lotosas, vetiverija, muskusas ir pilkasis gintaras, sukuriant subtilų, tačiau ilgai išliekantį ir nuolat besikeičiantį kvapo charakterį“, – išskirtinio kvapo natas vardijo M. Castet.
Ji pridūrė, kad prekės ženklo filosofija remiasi konceptualiais, meniškais aromatais ir išsiskiria netikėtais ingredientų deriniais, emociniu gilumu bei kvapais, kurie balansuoja tarp chaoso ir harmonijos. Naujausią kvapų namų kolekciją įvertino ir žinomi žmonės, kurie mielai pasidalijo ir savo patirtimi.
Kvapai, kuriuos renkasi žinomi žmonės
Kaip teigė nuomonės formuotoja N. Zeleniūtė, jos kvapų pasirinkimai šiek tiek kitokie nei įprasti moteriški aromatai.
„Jeigu jau išsirenku kvapą, jis dažniausiai būna specifinis, stiprus, charakteringas – gal net ne visiems priimtinas. Man patinka kvapai, kurie turi aštrumo, kandumo ir palieka įspūdį“, – teigė žinoma moteris ir pridūrė, kad džiaugiasi šį vakarą galėjusi atrasti dar vieną išskirtinį kvapą.
Tuo tarpu į klausimą apie mėgstamiausią kvapą dainininkė Justė Arlauskaitė-Jazzu atsakė, kad išsirinkti vieną – labai sunku.
„Kaip ir muzikoje, taip ir kvapų pasaulyje yra be galo daug grožio, gylio ir subtilumo. Visi aromatai labai eklektiški, labai skirtingi. Paskutinis kvapas, kuris mane nustebino, buvo visiškai neįprastas pasirinkimas. Dažniausiai man patinka sunkūs medienos, tabako, odos kvapai, o šįkart pasirinkau visiškai kitokį kvapą“, – tvirtino atlikėja.
Tuo tarpu aktorius Tadas Grynas teigė, kad gerų kvapų yra labai daug, tačiau jei juose yra bent lašelis medienos natų – „viskas, jūs jau mane papirksite. O čia tokių kvapų tikrai labai daug.“
Nuomonės formuotoja Veronika Montvydienė pasakojo, kad ją šio vakaro kvapų kolekcijoje labiausiai sužavėjo du aromatai – vienas jų buvo jau pristatytas „White Blood“, o kitas priminė kelionę į Indiją ir nuostabias asmenines patirtis joje.
„Šiandien atradau dar vieną labai ypatingą kvapą, kuris mane stipriai sužavėjo, todėl dar svarstysiu tarp šių dviejų. Tačiau tas „Indijos“ kvapas man turi nostalgijos, šilumos ir prisiminimų jausmą – jis primena tai, kas man artima ir jauku. Todėl kol kas jis išlieka mano favoritu“, – teigė žinoma moteris.
Renginio metu svečiai dalijosi savo mėgstamiausiais kvapais, diskutavo apie nišinę parfumeriją bei rinkosi naują vasaros favoritą. Vakaro atmosfera buvo pripildyta elegancijos, lengvumo ir išskirtinių aromatų pažinimo.
