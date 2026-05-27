O. Pikul prabilo apie turtų pasidalijimą su S. Jasaičiu ir konfliktą: „Geriau tai išgirskite iš manęs“

Dabar socialiniame tinkle „TikTok“ aptarinėjami O. Pikul buvusi santuoka su krepšininku Simu Jasaičiu (44 m.). Šia tema nusprendė pasisakyti pati atlikėja.
„Kadangi mačiau „TikTok“ sklando įvairiausių pasikalbėjimų ir gandų gandelių, tai geriau išgirskite visą tiesą iš manęs, nei iš jauno žmogaus, kuris neturi informacijos.
Pradedam nuo grožio namų. Jie pirkti iš mano lėšų. Ir dar santuokos metu buvo pasirašytas dokumentas pas notarus, kad mano vyras nepretenduoja į šias būtent komercines patalpas ir į mano verslą. Tad čia ne tiesa kalbama. Lygiai taip pat, kaip aš nepretendavau į Trakuose esančią sodybą, kurią jis nupirko mamai“, – kalbėjo Oksana.
Ji sureagavo ir į gandus, kad neva bandyta sugriauti jų santuoką dar prieš santuokos dieną.
„Taip, tai tiesa, nes aš numanau, kieno tai darbas, nes daug žmonių tai patvirtino. Ir jų manymu, tai galėjo būti buvusios žmonos darbas. Žinoma, kad jai neapsimokėjo ši santuoka“, – atvirai kalbėjo Oksana ir kalbėjo, kad santuoka buvo sėkminga.
„Su buvusiu vyru mes turime tik vieną nesutarimą: tai atsisakymas dėl vaiko išlaikymo ir visiškas nebendravimas su sūnumi. Tai vienintelis konfliktas. Visa kita... Niekas nieko nenuskriaudė. Nežinau, ar gali pavadinti mamas, kurios kovoja dėl vaiko išlaikymo ir bendravimo, aferistėmis. Na, jeigu taip, tai, matyt, jaunas žmogus nesupranta žodžio „aferistas“ reikšmės“, – kalbėjo O. Pikul.
O kaip meilė su D. Dirksčiu?
„Žiūrėkis, jausmų nesuvaidinsi. Kodėl mes tai darome viešai? Nes reikia žmonėms rodyti meilę, motyvuoti. Meilė toks svarbus dalykas visų gyvenime... Meilės istorijos jos užburia. Kaip, pavyzdžiui, pykčiai ir skyrybos – atvirkščiai. Nebijokite mylėti ir būti mylimi. Tai parodyti ir džiaugtis“, – sakė ji.
