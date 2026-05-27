Po Lion Ceccah komentaro „Eurovizijoje“ – aštri Arūno Valinsko reakcija

2026 m. gegužės 27 d. 15:37
Lrytas.lt
Kalbos po prieš daugiau nei savaitę praūžusios „Eurovizijos“ netyla. Šį kartą apie šių metų atstovą konkurse Lion Ceccah pasisakė Arūnas Valinskas.
15min.lt laidoje „Valinskas žino“ prodiuseris, TV laidų vedėjas kalbėjo apie po „Eurovizijos“ finalo Lion Ceccah duotą interviu.
„Kilo didelis triukšmas dėl to, ką kalbėjo akivaizdžiai „pripiešęs“. Labai keista, kad to nematė lydintys asmenys – kalbu apie Audrių Giržadą ir interviu ėmusį Ramūną Zilnį. Nes tikrai matėsi...
Būtų jis patylėjęs, būtų likęs atlikėju, bet dabar tapo „myžnium“, kuris pramyžo rezultatus ir šnekėjo blėnius“, – minėtoje laidoje kalbėjo jis.

Primename, kad iškart po finalo išvydęs Lion Ceccash interviu LRT su Ramūnu Zilniu, nusivylimo neslėpė ir dizaineris Aleksandras Pogrebnojus.
„Tenka tik stebėtis, kaip galima su vienu interviu po Eurovizijos finalo taip susigadinti visą savo karjerą. Dabar jis amžinai visiems liks kaip pramyžęs „Eurovizijos“ finalą.
Labai gaila, talentingas žmogus, bet reikia galvoti ką viešai šneki. Tik nežinau, ar Ramūnas Zilnys teisingai pasielgė iš karto po finalo jį kalbindamas, nes matėsi, kad mūsų atlikėjas buvo nekokioje formoje visomis prasmėmis.
Kartais reikia mokėti oriai pralaimėti“, – rašė Aleksandras feisbuke.
Visgi, šį poelgį pasmerkė ne visi. Internautai dalijosi, jog tai žmogiška ir gyrė Lion Ceccah už atvirumą.
