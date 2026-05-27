Radijo eteryje Elena Karalienė nesuvaldė emocijų: skruostais riedėjo ašaros

„Šią savaitę Powerio eteryje buvo numesta dar viena bomba – taip, aš laukiuosi! Žinokite, taip gera... Aš pagaliau jaučiuosi išsilaisvinusi. Koks žiaurus buvo tas pirmas etapas. Kad jūs žinotumėte, kiek aš melavau. Kažkas suprato, kažkas žinojo, kažkas nujautė, įtarinėjo.
Kas mane pažįsta, žino, kad man patinka mano darbai, mano veiklos, aš labai užsiėmusi viskuo. Aš visada labai bijojau, kaip aš jausiuosi, kada aš pasiryšiu tam, kada aš norėsiu to. Žinokite... Nėra geresnio jausmo. Dabar verksiu“, – valydamasi ašaras kalbėjo ji.
Netrukus vedėja tęsė mintį apie pasikeitusį gyvenimą ir santykius su vyru.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
„Tikrai, nėra ir negali būti geresnio jausmo. Būtent tą akimirką, kai tu sužinai tai, tavo visi darbai, visi reikalai taip nublanksta. Tu tiesiog žinai, kad vykdysi pačią gražiausią gyvenimo misiją, su savo pačiu mylimiausiu žmogumi...
Santuoka santykius irgi pakelia į kitą lygį, bet šita žinia – tai tikrai, atrodo, mūsų gyvenime atvėrė dar vieną be proto gražų etapą. Aš dar kartą supratau, kokį nuostabų vyrą turiu šalia savęs. Kaip matote, esame tikrai žiauriai laimingi“, – emocijų neslėpė E. Karalienė.
Susiję straipsniai
Primename, kad apie nėštumą E. Karalienė pirmadienį prabilo socialiniuose tinkluose.
„Gražiausia mūsų gyvenimo kelionė“, – šalia paviešintų nuotraukų, kur matyti suapvalėjęs pilvukas, rašė ji.