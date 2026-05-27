Sunkią traumą patyrusi Redita Dominaitytė prabilo, kaip jaučiasi: „Keliauju iš rankų į rankas“

Praėjusios savaitės pradžioje R. Dominaitytė paviešino vaizdo įrašą iš ligoninės Italijoje. Buvo matyti sunkūs veido nubrozdinimai, žaizdos.
Tuomet aktorė kreipėsi į savo gerbėjus ir pranešė, kad dėl traumos spektaklis „Menopauzė“ iš 05.19 perkeliamas į 09.22d. „Hotel Narutis“.
Vis dėlto, nepaisant to, Redita nestokojo pozityvios nuotaikos ir teigė, kad jaučiasi gerai.
Šiuo metu R. Dominaitytė jau Lietuvoje. Dabar instagrame ji pasidalijo, kaip jaučiasi.
„Šiame etape labai aiškiai jaučiu, kaip mano sveikimas nėra vien mano pačios darbas. Tai tarsi nuolatinė tėkmė, kurioje dalyvauja tiek daug žmonių, tiek daug širdžių, tiek daug nematomų prisilietimų.
Ir kuo labiau į tai įsiklausau, tuo labiau suprantu – aš esu procese, kuris mane neša.
Kiekvienas mažas gestas tampa lyg atskira energijos banga. Sutvarkyti dantukai – ne tik apie estetiką, bet apie tai, kaip kažkas labai švelniai prisiliečia prie mano saugumo. Rankos, kurios glosto, masažuoja, ramina – jos kalba ne žodžiais, o buvimu.
Draugės, siunčiančios savo vaikus pamaitinti, tarsi sakytų: „Mes esame šalia, net kai fiziškai negalime būti.“ Kaimynė, plaunanti galvą, – toks paprastas, bet kartu toks intymus rūpestis.
Iš visų pasaulio kampų keliauja gėlės, žinutės, ašaros, nerimas, švelnumas. Kažkas pasirūpina mano šunimi, kažkas atsiunčia tepalą randams, kažkas primena stebėti būklę rimčiau nei pati norėčiau. Žmonės, kurie nerimauja, laukia žinių, laiko mane mintyse – jie visi tampa šio proceso dalimi. Ne triukšmingai. Ne demonstratyviai. O taip, kaip teka gyvenimas – natūraliai.
Ir aš pati jaučiu, kaip keliauju iš rankų į rankas. Iš energijos į energiją. Ne tam, kad būčiau išgelbėta, o tam, kad būčiau palaikoma. Kad galėčiau išbūti. Kad galėčiau leisti sau būti ten, kur esu – ne pabaigoje, o viduryje kelio .
Šiame procese man svarbiausia pajauta – pripažinti savo būseną. Ne skubėti į priekį, ne uždaryti istorijos, o leisti jai tekėti. Leisti pagalbai mane pasiekti. Leisti meilei įsitvirtinti kūne. Leisti sau būti ne stipriai, o tikrai.
Tai nėra užbaigta istorija. Tai nėra taškas. Tai yra tėkmė. Procesas, kuriame esu. Ir kuriame mane neša tiek daug širdžių“, – rašė ji.
