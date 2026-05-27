Vilniuje užpultas ir sumuštas žinomas didžėjus: vakaras baigėsi ligoninėje

Plačiau apie incidentą jis atsivėrė savo „Instagram“ paskyroje.
Vyras tikino, kad jį užpuolė pažįstamas žmogus – buvęs kolega, dėl kurio veiksmų vakaras baigėsi ligoninėje.
„Prieš 2 metus sąmoningai nutraukiau bet kokį profesinį bendradarbiavimą su asmeniu, kuris pradėjo nesąžiningai elgtis su manimi ir mano partneriais, pirmiausia finansiniuose bei profesiniuose dalykuose.
2026–05–23 naktį prieš mane buvo įvykdytas fizinis išpuolis pačiame Vilniaus centre, prie Rotušės, per mano ir mano draugų organizuotą renginį. Jis priėjo, norėjo kalbėtis, aš atsisakiau. Ir po kelių sekundžių sekė smūgiai.
Po incidento dėl patirtų sužeidimų Vladas atsidūrė ligoninėje: „Buvau hospitalizuotas keletą dienų, man diagnozuotas akies obuolio ir akiduobės audinių sumušimas bei commotio retinae. Visa tai yra oficialiai užfiksuota medicininiais dokumentais bei pradėta baudžiamoji byla“, – aiškino Vladas.
Vyras patikslino, kad nebendradarbiaus su jokiu klubu, renginių organizatoriumi, agentūra, prekės ženklu ar projektu, su kuriais bus susijęs jį užpuolęs žmogus. Kas jis toks, didžėjus kol kas neatskleidė.
„Kol vyksta procesas, iš manęs nebus jokio šmeižto ar emocinių kaltinimų viešai. Viskas remsis tik faktais, dokumentais ir oficialiu tyrimu. <...>
Viešai aš neturiu teisės įvardyti konkretaus asmens, todėl to ir nedarysiu“, – dėstė vyras.
