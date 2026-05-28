Iš širdį veriančią netektį išgyvenančio V. Partiko – svarbi žinia

Praėjus keletui dienų, netektį išgyvenantis vyras pasidalijo itin jautriais jai skirtais žodžiais ir atsisveikinimo detalėmis.
„Miela, brangi ir be galo mylima Mama,
Tiek daug liko Tau nepasakytų žodžių… Tiek daug liko kartu nesudainuotų dainų, nesušoktų šokių, neišsakytų minčių ir ilgų pokalbių.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Širdis plyšta iš skausmo, ašaros rieda skruostais, o viduje liko neapsakomas tuštumos jausmas.
Taip skaudu, kad palikai mane taip anksti… Juk dar tiek daug gyvenime galėjome nuveikti drauge, dar tiek akimirkų sukurti kartu.
Susiję straipsniai
Myliu Tave ir mylėsiu visą savo gyvenimą. Dalis Tavo širdies amžinai plaks manyje.
Sunku kalbėti, gumulas spaudžia gerklę… Man be galo trūks Tavęs šalia.
Amžinai mylintis Tavo vaikas“, – jautriai rašė Vytenis.
Jis pridėjo: „Birželio 1 dieną 15.00 val.vyks atsisveikinimas ir pagerbimas. Lokacija: „Tylos akimirka“ Jurbarke (adresas: Dariaus ir Girėno g. 72, Jurbarkas). Birželio 2 dieną 8.00 val.Mišios Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčioje. Birželio 2 dieną 15.00 val.išlydėsime amžinojo poilsio Jurbarko miesto senąsias kapinaites. Išėjo, bet liko mūsų širdyse – meilė, šiluma ir amžinas atminimas...“.
Vytenis PartikasnetektisMirtis
Rodyti daugiau žymių