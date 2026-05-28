Plinta Larisos Kalpokaitės įrašas: emocingo pasirodymo metu salėje stojo tyla

Įrašas pasirodė socialiniame tinkle „Facebook“.
Vaizdo įraše matyti, kaip Larisa dainuoja ukrainiečių liaudies dainą „Oi, vyšnių sode“ („Ой, у Вишневому Саду“).
Tai – jautri ir melancholiška daina apie pirmąją meilę, pasimatymus, ilgesį ir besiformuojančią aistrą.
Regis, L. Kalpokaitė savo balsu puikiai perteikė dainos nuotaiką ir privertė gerbėjus suklusti.
Atlikdama šią dainą ji neslėpė emocijų, o kai kurias vietas dainavo užsimerkusi.
Salėje, kurioje dainavo aktorė, stojo visiška tyla – ji puikiai žino, kaip prikaustyti dėmesį.
