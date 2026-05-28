Prieš O. Pikul ir D. Dirksčio vestuves – intriguojanti žinia: paaiškėjo, kas gali tapti šventės vedėju

TV3 tinklalaidėje „Pasikalbėkim“ apsilankęs renginių ir laidų vedėjas, „UTMA“ bendraturtis Ignas Grinevičius tikino, kad Oksanos ir Dominyko vestuvės iš tiesų turėtų įvykti kovinio sporto renginyje.
„Pirminiais duomenimis, jie tuoksis „UTMA“, rugsėjo 26 dieną, „Žalgirio“ arenoje. Kaip visa tai atrodys, aš dar negaliu pasakyti“, – kalbėjo jis.
Žinomas vyras svarstė, kad tokios vestuvės, jo manymu, gali būti pirmosios pasaulyje.
„Apskritai neatsimenu, ar esu vedybas matęs tokiame kovinio sporto kontekste visame pasaulyje. Gali būti, kad tai vienas pirmųjų tokių atvejų“, – mintimis dalijosi jis.
Paklaustas apie tai, ar yra tikimybė, jog jis pats taps šių neeilinių vestuvių vedėju, I. Grinevičius atsakė su intriga.
„Gali būti taip. Iš tikrųjų, vestuves aš vengiu vesti, bet kokia kaina, bet šitas... Aš pasiruošęs, ką jau darysi“, – laidoje kalbėjo vyras.
Primename, kad anksčiau O. Pikul yra kalbėjusi apie vestuvių su D. Dirksčiu planus.
