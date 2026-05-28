Simona Lipnė prabilo apie siaubingą patirtį oro uoste: „Stovėjau ir blioviau“

Nemaloniu nutikimu S. Lipnė pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
„Tai ką, jau sveikinuosi nebe iš Švedijos, o iš Lietuvos. <...> Tai, kas nutiko vakar... Pirmą kartą gyvenime patyriau kažką panašaus. Net ir šiandien sunku patikėti, kad man vis dėlto pavyko grįžti namo.
Keliaudama užsienyje dokumentus dažniausiai palieku viešbutyje ir su savimi nesinešioju, kad jų nepamesčiau. Taip buvo ir šįkart – viską ryte susidėjau ir palikau kambaryje visai dienai.
Atėjus laikui vykti į oro uostą, pasiėmiau daiktus iš viešbučio ir keliavau į autobusą, o galiausiai į oro uostą. Praėjau „check-in“, nes ten tereikėjo bilietų, ir jūs net neįsivaizduojate, kas nutiko po to.
Aš tiesiog stoviu prie įlaipinimo vartų – tuoj jie užsidarys, o mano piniginės nėra.
Joje buvo pasas, banko kortelės, vairuotojo pažymėjimas ir mano apyrankės sraigtelis. Minus 1 tūkst. eurų iš sąskaitos, bet ne tame esmė.
Tuo metu jau supratau, kad tai prarasta, bet galvoje sukosi mintys, kas dar laukia – kas dar gali nutikti toliau“, – pasakojo Simona.
Moteris tikino, kad baisiausia buvo ne dėl prarastos piniginės.
„Šiuo momentu man net nebuvo gaila prarastų dokumentų ar piniginės. Vienintelė mintis sukosi galvoje – ketvirtadienį vaikų gimtadienis. Kaip aš be paso grįšiu iš Švedijos į Lietuvą? Ar keltu, ar kaip kitaip teks keliauti, gal net sėsti į automobilį?
Bilietų su persėdimais tai dienai buvo, bet kas iš jų, jei paso nėra? Būtų tekę vėl nakvoti viešbutyje, važiuoti į Stokholmą į ambasadą ir prašyti laikino kelionės dokumento.
Aš tiesiog stovėjau, blioviau ir galvojau, ką daryti toliau... Man labai svarbu būti su vaikais jų gimtadienio dieną“, – atviravo S. Lipnė.
Nors Simona patyrė daug streso, visa laimė, situacija išsisprendė laimingai.
„Šioje situacijoje, ko gero, viską išgelbėjo žmogiškumas. Aš tiesiog stovėjau ir blioviau. Manęs klausė: „Tai kur jūs pametėte pasą?“ Aš atsakiau: „Jei žinočiau, jau būčiau nuėjusi ir pasiėmusi.“
Galvojau, kad galbūt jis iškrito, kai rankinė buvo paversta ant šono, o galbūt jį palikau viešbutyje... Tada sekė klausimai: kaip? kas? Ar planuojate grįžti į Švediją? Atsakiau: „Ne, aš į Švediją tikrai neplanuoju grįžti – nenoriu, niekada. Noriu tik išvažiuoti iš ten.“
Man užteko nuotraukos – turėjau savo tapatybės kortelės nuotrauką. Ir, matyt, suveikė žmogiškumo faktorius, nes man tiesiog leido išskristi. Bet tas jausmas, kai tau leidžia ir staiga supranti, kad visos problemos sumažėja iki minimumo – kad reikės tik pasidaryti naujus dokumentus, nusipirkti piniginę. Tada supranti, kad viskas vis tiek yra gerai“, – kalbėjo žinoma moteris.
Galiausiai Simona tikino iš šios nemalonios situacijos išmokusi svarbią pamoką.
„Ką noriu pasakyti – viltis žuvo paskutinė. Aš vis tiek stovėjau prie vartų ir tikrai maniau, kad manęs neišleis. Verkiau, jau galvoje dėliojau scenarijus, kaip teks grįžti į viešbutį, viską tvarkytis iš naujo.
Galvojau: duok Dieve, kad tik išleistų, nes jei tektų pirkti naują bilietą, o dar tas laikinas leidimas... Žodžiu, pirmą kartą gyvenime atsidūriau tokioje situacijoje ir tikiuosi, kad tai daugiau nepasikartos. Priimu tai kaip gyvenimo pamoką – nuo šiol prieš išvykstant į oro uostą visada pasitikrinsiu, ar tikrai turiu pasą“, – mintimis dalijosi verslininkė.
