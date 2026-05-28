Sostinėje – išskirtinis renginys: žinomos viešnios atskleidė savo grožio paslaptis. 

„Drauge su sveikatingumo studijos įkūrėja ir vadove Gabija Juraloviče norime paskatinti moteris sustoti ir atsigręžti į save, į savo vidinę būseną bei skirti laiko sau iš naujo atrasti geros emocinės ir fizinės savijautos balansą“, – sako viešbučio generalinė direktorė Sigita Rudzevičienė, jai pritaria ir renginio idėjos autorė, komunikacijos specialistė Algė Virbickaitė.
Sveikatingumo renginyje dalyvavo ir drauge su visomis moterimis sportavo Milita Daikerytė, Ingrida Martinkėnaitė, taip pat trumpam į Vilnių grįžusi Simona Burbaitė, Giedrė Mockeliūnaitė ir pati viešbučio generalinė direktorė S. Rudzevičienė.
Pokyčiams motyvuojantis rytas prasidėjo „Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton“ direktorės S. Rudzevičienės sveikinimu. Atsižvelgdama į viešbučio svečių poreikius bei įpročius, ji pabrėžė stiprėjančią sveikatingumo kultūrą mieste bei augantį poreikį patyrimams, kurie apima poilsį, judesį ir bendrystę.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Po direktorės įžangos sveikatingumo specialistė Agnė Dzeranova dalijosi žiniomis bei įžvalgomis apie baltymų svarbą moterų mityboje, jų įtaką energijai, savijautai ir kasdieniams įpročiams.
Vėliau viešnios buvo pakviestos į energijos ir bendrystės kupiną studijos „My Pilates“ pilateso treniruotę, kuri ne tik įkvėpė judėti, bet ir priminė, kad fizinis aktyvumas gali būti malonus, įtraukiantis ir motyvuojantis.
Susiję straipsniai
Aktyvų rytą užbaigė subalansuoti, sveikatai palankūs pusryčiai, kuriuos kūrė šio viešbučio komanda kartu su 2024 m. į „Michelin Guide“ įtraukto restorano „Telegrafas“ vyriausiuoju šefu Donatu Šatkausku.
M. Daikerytė džiaugėsi kvietimu pabūti su sveiką gyvenimo būdą propaguojančiomis moterimis ir drauge su jomis pasportuoti išskirtinėje ir ikoniškoje vietoje.
„Sportas – neatsiejama mano gyvenimo dalis, tikriausiai jau nuo kokių 6 metukų. Per gyvenimą keitėsi sporto formos – esu išbandžiusi įvairiausias sporto šakas. Tačiau niekada sporto netraktavau kaip pasirinkimo, man tai – būtinybė, kasdieninės rutinos dalis tiek dėl fizinės, tiek mentalinės sveikatos.
Manau, taip turėtų būti kiekvienam. Ir jei anksčiau sportuodavau dėl figūros ir grožio, tai dabar sportuoju dėl sveikatos ir ilgaamžiškumo“, – sakė žinoma grožio specialistė.
Ilgaamžiškumo tendencijas sekanti ir jau daugybę metų sportuojanti bei sveikai gyvenanti I. Martinkėnaitė atskleidė, kas jai tiek metų padeda išlaikyti jaunatvišką išvaizdą, energiją ir dailias kūno formas.
„Labai svarbu laikytis disciplinos, nuolat kaupti žinias ir sekti naujausias sveikatingumo ir grožio tendencijas, kad galėtum jas taikyti. Man iš tiesų patinka domėtis naujomis sporto šakomis, maisto pasirinkimo sprendimais, juk anksčiau visai kitos teorijos vyravo, nei dabar.
Ne mažiau svarbu domėtis ir maisto papildais ar vadinamuoju supermaistu – šie dalykai padeda stiprinti tiek emocinę būseną, tiek fizinį kūną. Visada stengiuosi nuolat stiprinti savo imuninę sistemą, palaikyti hormonų balansą – tai yra mano grožio ir energijos paslaptis“, – šypsosi I. Martinkėnaitė.
Paklausta, kodėl ryžosi tokiam iššūkiui, Giedrė Mockeliūnaitė pabrėžė sporto bei bendrystės svarbą kasdienybėje.
„Labai vertinu sportą ir bendrystę, todėl buvo labai smagu matyti, kad sveikatingumo renginys subūrė tiek moterų. Manau, tokie grupiniai užsiėmimai motyvuoja merginas, leidžia susipažinti, rasti bendraminčių ir išgirsti kažką naujo. Sportas yra didelė mano gyvenimo dalis – esu aktyvus žmogus ir sportiška buvau visą gyvenimą. Kiekvieną dieną stengiuosi bent 15 minučių skirti judėjimui, o jei išeina, žinoma, ir valandą ar daugiau“, – sakė žinoma moteris.
Viešbučio „Grand Hotel Vilnius“ komunikacijos atstovė A. Virbickaitė sako, kad svarbiausia – bendruomenė.
„Norėjome paskatinti moteris skirti laiko sau – pabūti su savimi ir dėl savęs. Labai džiaugiuosi, kad mūsų draugystė su pilateso trenere Gabija Juraloviče tęsiasi jau antrus metus – mus vienija panašus požiūris į sveikatingumą, bendruomenę ir gerą savijautą.
Buvo labai gera matyti, kad po treniruotės moterys neskubėjo išsiskirstyti – liko bendrauti, susipažinti ir tiesiog mėgautis akimirka. Tokios patirtys primena, kaip svarbu kurti erdves, kuriose galima ne tik gerai jaustis, bet ir atrasti bendraminčių“, – sako ji.
Viename gražiausių Vilniaus viešbučių vykęs sveikatingumo rytas dar kartą patvirtino – rūpinimasis savimi prasideda nuo mažų sprendimų, o įkvėpimas judėti dažniausiai gimsta bendrystėje.
„Grand Hotel Vilnius“ ir toliau planuoja iniciatyvas, kurios skatina sąmoningą, aktyvų ir kokybišką gyvenimo būdą.
„Mes siekiame būti daugiau nei vieta apsistoti ar pailsėti. Norime mieste kurti išskirtinę erdvę, kuri įkvepia gyventi ir ilsėtis kitaip, atliepiant šiuolaikines tendencijas. Šiandien vis daugiau žmonių ieško ne tik poilsio, bet ir prasmingų patirčių – judesio, estetinių, gastronominių atradimų, bendraminčių, su kuriais būtų įdomu leisti laiką, ir, žinoma, kokybiško poilsio ir laiko sau.
Pagal svečių pasirinkimus ir poreikius, pastebime, kad sveikatingumo tema tampa natūralia šiuolaikinio miesto gyvenimo dalimi, todėl mums svarbu kurti tokias akimirkas, kurios suburia žmones“, – sako „Grand Hotel Vilnius“ generalinė direktorė S. Rudzevičienė.
renginyssveikatingumasIngrida Martinkėnaitė
Rodyti daugiau žymių