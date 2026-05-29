ŽmonėsVeidai ir vardai

Arnas Švilpauskas pristato naujieną ir taria „sudie“ vienai iš savo veiklų

2026 m. gegužės 29 d. 11:18
Dainininkas, radijo laidų vedėjas, o dabar – dar ir aktorius Arnas Švilpauskas pagaliau gali ramiau atsikvėpti: baigėsi milžiniško populiarumo sulaukęs judviejų su aktore Nijole Narmontaite dueto turas po Lietuvą „Madinga pora“, tad pirmiausia žinomas vyras su šeima išvyko ilgai lauktų atostogų į Austriją, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (6)
„Važiavome automobiliu, todėl turėjome galimybę stebėti įspūdingą Austrijos kraštovaizdį, o kalnai apskritai užbūrė. Austrija viena tų šalių, į kurią norisi grįžti dar ir dar, jau nepamenu, kiek kartų joje lankiausi, bet ši atostogų kryptis niekada neatsibosta“, – šypsosi Arnas, čia pat atskleisdamas vieną netikėtą sprendimą.
„Po atostogų Austrijoje, supratau, kad reikia daugiau laiko skirti sau ir šeimai: tai viena svarbiausių gyvenimo investicijų, kuriai kiekvienas turime skirti dėmesio, rūpesčio ir meilės. Turint tiek veiklų, kuriomis užsiimu aš, skirti pakankamai laiko savo artimiausiems praktiškai neįmanoma, tad priėmiau sprendimą nuo liepos 01 dienos vienos veiklos atsisakyti.
Tad ko nebedarysiu: kol kas telieka paslaptimi, kuri paaiškės liepos mėnesį“, – intriguoja Arnas. Bet, panašu, kad dainininko karjeros Arnas tikrai kol kas atsisakyti neketina: mat ką tik išleido naujausią autorinę dainą „Tarp mūsų“.

A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg

„Taip jau sutapo, kad muzikinę naujieną klausytojai išgirs mano gimimo dieną: tad turiu vieną gražiausių dovanų savo gerbėjams – dainą apie meilę, tikrus jausmus, abejones, tikėjimą ir paprasčiausią kalbėjimąsi: nes viena didžiausių klaidų santykiuose yra tyla.
Džiaugiatės – pasakykit, nerimaujat – kalbėkitės, skauda – nelaukit, kol artimas pamatys, kad Jums negerai. Kalbėjimasis gali išgelbėti daugelio santykius“, – įsitikinęs Arnas.
Susiję straipsniai
Po skandalo dėl rusiškai atliekamų dainų Vilniaus centre – savivaldybės atsakas

Po skandalo dėl rusiškai atliekamų dainų Vilniaus centre – savivaldybės atsakas

Grupės „black midi“ lyderis Geordie Greep surengs itin intymų koncertą Vilniuje

Grupės „black midi“ lyderis Geordie Greep surengs itin intymų koncertą Vilniuje

Apie skyrybas atsivėrusi Diana Dargė pranešė netikėtą žinią

Apie skyrybas atsivėrusi Diana Dargė pranešė netikėtą žinią

Daina ne tik narplioja žmonių tarpusavio santykius, bet turi ir kitų svarbių aspektų: „Labai tikiuosi, kad šis kūrinys patiks net griežtesniems vertintojams, nes muzikaliai tai viena sudėtingiausių dainų, kuri nuo šiol papildys mano repertuarą ir, tikiuosi, klausytojų grojaraščius“, – sako Arnas ir siunčia nuoširdžiausias padėkas jos autoriams: Martynui Puchovičiui, Pavelui Rodevičiui ir Vitalijui Rodevičiui, o videografui Edvinui Fruktui – už sukurtą vaizdo klipą, kuris stebina iš pirmo žvilgsnio paprastais, bet iš tiesų unikaliais video sprendimais.
Naujausią Arno dainą „Tarp mūsų“ gegužės 30 dieną pirmieji išgirs Drevernos uosto svečiai: mat, kaip jau tapo įprasta, Arnas savo gimtadienį švęs scenoje, su pačiais ištikimiausiais gerbėjais.
Arnas ŠvilpauskasNijolė NarmontaitėDaina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.