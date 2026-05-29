Arnas Švilpauskas pristato naujieną ir taria „sudie“ vienai iš savo veiklų

„Važiavome automobiliu, todėl turėjome galimybę stebėti įspūdingą Austrijos kraštovaizdį, o kalnai apskritai užbūrė. Austrija viena tų šalių, į kurią norisi grįžti dar ir dar, jau nepamenu, kiek kartų joje lankiausi, bet ši atostogų kryptis niekada neatsibosta“, – šypsosi Arnas, čia pat atskleisdamas vieną netikėtą sprendimą.
„Po atostogų Austrijoje, supratau, kad reikia daugiau laiko skirti sau ir šeimai: tai viena svarbiausių gyvenimo investicijų, kuriai kiekvienas turime skirti dėmesio, rūpesčio ir meilės. Turint tiek veiklų, kuriomis užsiimu aš, skirti pakankamai laiko savo artimiausiems praktiškai neįmanoma, tad priėmiau sprendimą nuo liepos 01 dienos vienos veiklos atsisakyti.
Tad ko nebedarysiu: kol kas telieka paslaptimi, kuri paaiškės liepos mėnesį“, – intriguoja Arnas. Bet, panašu, kad dainininko karjeros Arnas tikrai kol kas atsisakyti neketina: mat ką tik išleido naujausią autorinę dainą „Tarp mūsų“.
„Taip jau sutapo, kad muzikinę naujieną klausytojai išgirs mano gimimo dieną: tad turiu vieną gražiausių dovanų savo gerbėjams – dainą apie meilę, tikrus jausmus, abejones, tikėjimą ir paprasčiausią kalbėjimąsi: nes viena didžiausių klaidų santykiuose yra tyla.
Džiaugiatės – pasakykit, nerimaujat – kalbėkitės, skauda – nelaukit, kol artimas pamatys, kad Jums negerai. Kalbėjimasis gali išgelbėti daugelio santykius“, – įsitikinęs Arnas.
Daina ne tik narplioja žmonių tarpusavio santykius, bet turi ir kitų svarbių aspektų: „Labai tikiuosi, kad šis kūrinys patiks net griežtesniems vertintojams, nes muzikaliai tai viena sudėtingiausių dainų, kuri nuo šiol papildys mano repertuarą ir, tikiuosi, klausytojų grojaraščius“, – sako Arnas ir siunčia nuoširdžiausias padėkas jos autoriams: Martynui Puchovičiui, Pavelui Rodevičiui ir Vitalijui Rodevičiui, o videografui Edvinui Fruktui – už sukurtą vaizdo klipą, kuris stebina iš pirmo žvilgsnio paprastais, bet iš tiesų unikaliais video sprendimais.
Naujausią Arno dainą „Tarp mūsų“ gegužės 30 dieną pirmieji išgirs Drevernos uosto svečiai: mat, kaip jau tapo įprasta, Arnas savo gimtadienį švęs scenoje, su pačiais ištikimiausiais gerbėjais.