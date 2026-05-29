Jautrus Indrės Bareikienės įrašas sujaudino tūkstančius: netrūko ašarų

Žinoma moteris itin jautriai kreipėsi į savo tėtį, kuris visai neseniai minėjo gimimo dieną.
Tačiau svarbiausia detalė – vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip jos tėtis kreipėsi į Indrės mamą, o po dėkingumo žodžių iš jo akių riedėjo laimės ašaros.
Tuo tarpu I. Bareikienės žodžiai mamai buvo ne ką mažiau jautrūs.
„Tėveli, šiandien tavo gimimo diena, bet man didžiausia dovana yra tai, kad tu esi mano tėvelis. Tu esi vienas iš tų žmonių, kurie gal ne visada garsiai, ne visada viešai, ne visada akivaizdžiai parodo, bet visada yra jaučiami. Jaučiama tavo meilė, pagarba, rūpestis, tavo buvimas šalia.
Man labai gera stebėti tavo atsidavimą šeimai, meilę mamytei, mums, anūkams. Tu esi tas žmogus, kuriame visada jaučiasi atrama, šiltas glėbys ir toks didelis, tvirtas meilės pamatas.
Vienas man labai įstrigusių pavyzdžių – kai darbinėje išvykoje, kur visi kvietė važiuoti be antrų pusių, tu pasakei: „Jeigu mano antra pusė negali važiuoti, tai ir aš nevažiuosiu. Ką mes tokio galim daryti, kad šalia negali būti mano moteris?“ Man tai yra labai gražus meilės, pagarbos ir partnerystės pavyzdys.
Ačiū tau už tai. Už pavyzdį, kad šalia esantis žmogus turi ne gesinti, o auginti. Kad meilė gali būti tyli, bet labai stipri. Kad šeima yra vertybė ne žodžiais, o kasdieniais pasirinkimais.
Myliu tave labai. Su tavo diena, tėveli“, – rašė žinoma moteris.