Lietuvių aktorės kadrus iš jachtos pamatę internautai neslėpė sumišimo: „Niekas net nepasakytų“ -  top?

Ne vienas atkreipė dėmesį, kad jis itin panašus į legendinį amerikiečių aktorių Jacką Nicholsoną.
„Tik Kanuose“, – prie nuotraukos trumpai rašė U. Zavistauskaitė.
Žinoma moteris taip pat pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip jiedu šoka.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Įrašą pamatę internautai neslėpė nuostabos – ar Ugnei iš tiesų pavyko užmegzti ryšį su legendiniu aktoriumi?
J. Nicholsonas geriausiai žinomas dėl savo vaidmenų filmuose „Švytėjimas“, „Skrydis virš gegutės lizdo“, „Betmenas“, „Geri vyrukai“ ir t.t.
„Jeigu čia Jackas, tai kaip 89 metų super atrodo. Niekas net nepasakytų“, – rašė vienas internautas.
„Čia bomba“, – stebėjosi kitas.
„Va kaip yra pramušinėjami kontaktai“, – pridūrė dar vienas.
Vis dėlto portalui Žmonės.lt Ugnė atskleidė, kad nuotraukoje užfiksuotas vyras nėra J. Nicholsonas.
Pasak Ugnės, dėl savo kone identiško panašumo į legendinį aktorių vyras ne kartą yra suklaidinęs žmones.
