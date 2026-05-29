Po netikėtos J. Šuklino netekties – žinomų žmonių žodžiai: jis buvo pavyzdys daugybei žmonių

Ši netektis sukrėtė ne tik artimuosius bei bičiulius, bet ir žinomus šalies žmones, pažinojusius Jevgenijų.
Socialiniuose tinkluose pasipylė jautrūs žodžiai – jo žinomi bičiuliai dalijosi užuojauta ir prisiminimais.
Tinklaraštininkas Ričardas Savukynas socialiniuose tinkluose neslėpė nuostabos dėl netikėtos netekties ir pabrėžė gerą J. Šuklino būdą.
„Ne taip dažnai būna, kad sutinki politikus, kurie ir sąžiningi, ir stengiasi daryti kažką gero, ir proto turi, ir rūpinasi bendruomene, ir tiesiog yra liuks.
Jevgenijus Šuklinas buvo toksai, kuris rūpinosi savo miestu Visaginu, stengėsi daryti viską, kad tas miestas taptų kuo geresne Lietuvos dalimi.
Tas pats žmogus, kuris kadaise, maždaug prieš dešimtį metų, man ir rodė tą miestą – anuomet, kiek atsimenu, dar nebūdamas politiku. Rodė su daugybe meilės ir šilumos – nes tikrai tą miestą mylėjo.
Buvo už Lietuvą, buvo šaulys, buvo tiesiog pavyzdys daugybei žmonių. Kažkaip vat toks atvejis, kur buvo politikas, kuris geras.
Ir šiandien taip netikėtai sužinojau, kad numirė. Dar tik neseniai 40 sulaukęs, jaunas vyrukas...
Rašau ir negaliu patikėti tuo. Toks visada buvo, gerietis ir besišypstantis...“ – rašė vyras.
Gerą J. Šuklino būdą pabrėžė ir politikas Antanas Nedzinskas.
„Koks nuoširdus, empatiškas žmogus buvo“, – rašė politikas.
Liūdesio neslėpė ir politikas Robertas Šarknickas – vyras tikino dar tą patį rytą socialiniuose tinkluose sulaukęs J. Šuklino reakcijos.
„Šiandien Lietuva neteko ne tik čempiono. Neteko žmogaus, kuris mokėjo laimėti ne vien trasoje, bet ir žmonių širdyse. <...>.
Ypač skaudu suvokti, koks trapus yra gyvenimas. Dar šiandien ryte – „patiktukas“, trumpas ženklas, kad žmogus gyvena, mato, jaučia. O vakare – žinia, kurios nesinori priimti.
Man teko su juo keletą sykių pasisveikinti, persimesti keliais žodžiais. Ir to pakako suprasti – tai buvo žmogus su širdimi. Nuoširdus, paprastas, šiltas.
Sportininkas, kuris nešė Lietuvą pergalėse, bet kartu išliko žmogiškas ir artimas. Ši nuotrauka dabar atrodo dar jautresnė – pakelta ranka lyg paskutinis atsisveikinimas tiems, kurie liko krante. Deja, širdis sustojo per anksti. Ilsėkis ramybėje, čempione. Tavo vardas liks ne tik sporto istorijoje, bet ir žmonių atmintyje“, – rašė R. Šarknickas.
Tuo tarpu laidų vedėjas Edvardas Žičkus pripažino turėjęs itin artimą ryšį su J. Šuklinu.
„Negaliu patikėti, bet tokia yra realybė. Jevgenijau Šuklinai, neturėjo Dievulis pasiimti Tavęs taip anksti... Neturėjo! Deja, realybė yra realybė. Ilsėkis ramybėje, Bičiuli“, – rašė E. Žičkus.
Savo ruožtu choreografas, baleto šokėjas Jurijus Smoriginas pasidalijo trumpa, bet iškalbinga žinute.
„Kaip sunku patikėti... Kokia netektis...“, – rašė jis, pasidalindamas bendra jųdviejų nuotrauka.
Netektis sukrėtė ir verslinininkę Vildą Našlainę – ji pasidalijo mintimis apie tai, ką Jevgenijus paliko po savęs.
„Jevgenijau... Tavo kelyje, tavo darbuose ir tavo siekiuose liko daug šviesos. Apie tave išliks tik patys gražiausi ir šilčiausi prisiminimai.
Tu buvai žmogus, kuris savo buvimu palietė kitų širdis, įkvėpė ir paliko prasmingą pėdsaką šioje žemėje. Labai skaudu, kai iš gyvenimo išeina toks šviesus žmogus...
Tavo artimiesiems – stiprybės ir šviesos šiuo sunkiu metu. Tavo atminimas gyvens mūsų širdyse“, – rašė V. Našlainė.
Tuo tarpu fotografė Neringa Rekašiūtė prisiminė Jevgenijų kaip žmogų, kuris niekuomet neatsisakydavo padėti.
„Jevgenijus Šuklinas buvo geras žmogus. Visad jaučiau jo palaikymą ir pagalbą mano kūrybai, kai gyvenau Visagine. Jis buvo ir žodžio žmogus – pažadėdavo ir padarydavo.
Kūrybingas, verslus, veiklus, čia be visų jo nuopelnų sporte. Mylėjo Visaginą labai. Labai liūdna, žiauriai per anksti netekom šviesaus žmogaus“, – rašė N. Rekašiūtė.
