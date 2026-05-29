Raimonda Masiulytė sukrėsta: „Bolt“ pavežėjas staigiai nuvažiavo su mažamete dukra

Plačiau situaciją ji pakomentavo socialiniuose tinkluose.
„Šiandien mano mažoji pasiskundė skaudančia ausyte, todėl išsikvietėm Bolt Vilniuje ir nusprendėme nulėkti iki gydytojos.
Deja, bet į mašiną įsodinus savo 3 dar nesulaukusią mažylę ir šokus į kitą pusę sėst kartu, vairuotojas staigiai nuvažiavo. Su vaiku. Vienas. Be manęs.
Aš puoliau bėgt paskui, skambint, drebančiomis rankomis rinkt žinute bolt ir policijos numerį, ko pasekoje vairuotojas pamačiau po kažkiek laiko sustojo ir apsisukęs grįžo.
Per tą laiką vaikas buvo vienas mašinoje, be manęs, su neaišku kokiu žmogumi, nes jis tikrai mane matė bėgančia iš paskos, o ir suprato, kad vaikas mažas vienas juk nevažiuos...
Nesuprantu vairuotojo motyvų. Atvykęs paliepė sėsti į priekį, aš aišku to nepadariau ir griebiau vaiką...
Nustebino ir nelabai objektyvus Lietuvos policija pareigūnų darbas kalbantis telefonu, susisiekus pasakė, kad nereikėjo vieno vaiko daugmaž paleisti važiuoti ir kad ko aš čia dar noriu, juk vaiką gražino.
Primygtinai pareikalavus atvykti ir pareiškus norą rašyti pareiškimą, su didžiausiu pasaulio nenoru sutiko atvykti iki vietos. Vis dar laukiame.
P. S Pareigūnai atvyko, tikrai darbą padarė tvarkingai, ačiū jiems“, – istorija dalijosi Raimonda.
Naujienų portalas Lrytas kreipėsi į „Bolt“ atstovus. Sulaukę jų komentaro publikaciją papildysime.
