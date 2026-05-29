Sparčiai plinta prieš 30 metų darytas vaizdo įrašas: išvydę vieną žmogų sunkiai renka žodžius

„Tik tok“ platformoje buvo pasidalinti praėjusio tūkstantmečio vaizdais iš Palangos.
Įraše buvo matyti, kaip lietuviams gerai pažįstami vaizdai atrodė prieš 30 metų, taip pat rodyta, kaip tuomet linksmindavosi poilsiautojai.
„Palanga. 1996-ųjų vasaros atmosfera“, – pridėta prie įrašo.
M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę
Tačiau labiausiai internautams į akis krito ne ko kito, o 2023 m. Anapilin iškeliavusios Vitalijos Katunskytės koncerto ištrauka.
Nostalgiją jautė ir komentatoriai, kurie dalijosi įvairiausiomis emocijomis.
Susiję straipsniai
„Aš vaikas buvau, bet tikrai prisimenu, kad nuotaika tada tikrai buvo kita... Pilna žmonių, pilnos gatvės visokių dalininkų kiekviename restorane... Tikrai ne taip, kaip dabar“, – rašė vienas.
„Katunskytė – tikra Palangos karalienė“, – pridėjo kita, o komentaruose taip pat rašyta, kad žmonės itin pasiilgo Vitalijos.
Vitalija Katunskytėvaizdo įrašasdainininkė
Rodyti daugiau žymių