Stano vardas – ant abiturientų automobilio: reakcija prajuokino tūkstančius

Neretai savo automobilius jie puošia šmaikščiais užrašais. Šį kartą paminėtas ir prodiuserio, dainininko Stanislavo Stavickio-Stano (44 m.) vardas.
Socialiniuose tinkuose jis pasidalijo įrašu, kuriame matosi vienų abiturientų užrašas ant jų automobilio.
Sidabrinį BMW kabrioletą puošė: „Aš ne Stano – visko nežinau“.
Šmaikščiai sureagavęs į šį užrašą Stano feisbuke rašė:
„Reikia papildyti. Aš dar ne Stano, visko nežinau. Didžiausios jums sėkmės gyvenime! Visiems“, – dalijosi jis.
Šis įrašas sulaukė didelio internautų susidomėjimo. Jie reagavo ne tik patiktukais, bet ir besijuokiančiais jaustukais.