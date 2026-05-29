Veronika Montvydienė susidūrė su nemalonia situacija: „Kur čia logika?“

V. Montvydienė šia istorija pasidalijo savo „Instagram“ paskyroje.
Žinoma moteris teigė, kad buvo palikusi savo automobilį „Panoramos“ požeminiame parkinge.
Tiesa, išvažiavus jos laukė netikėtumas – paaiškėjo, kad automobilio numeriai nebuvo nuskaityti, todėl išvažiavimas nebuvo užfiksuotas.
Dėl šios priežasties vėliau Veronika gavo 30 eurų sąskaitą.
Iškart po to V. Montvydienė kreipėsi į klientų aptarnavimo skyrių, tačiau pokalbis pasisuko netikėta linkme.
Veronika tikino, kad ją aptarnavusi specialistė nesuteikė norimos pagalbos ir liepė pačiai rašyti el. laišką.
Žinoma moteris neslėpė nusivylimo, kad jai pačiai reikėjo spręsti situaciją.
„Išvažiavau iš „Panoramos“ požeminio parkingo, už manęs buvo susidariusi didžiulė eilė. Vėliau atsidariau „Unipark“ programėlę ir pamačiau, kad iš manęs nuskaičiuota 30 eurų.
Paskambinus man buvo paaiškinta, kad sistema rodo, jog „Panoramoje“ buvau dar vakar. Žinau, kad tuo metu buvo sugedusi „Unipark“ numerių nuskaitymo sistema, todėl akivaizdu, kad tokių žmonių kaip aš yra ne vienas.
Kadangi dėl jų gedimo nebuvo užfiksuota, jog išvažiavau, dabar visa problema tampa mano atsakomybe.
Naudojuosi jūsų paslauga ir moku už stovėjimą, tačiau kai pati įmonė padaro klaidą, aš dar turiu rašyti elektroninius laiškus, kreiptis ir įrodinėti, kad nieko blogo nepadariau.
Kai reikia susimokėti už stovėjimą ar gauti baudą, papildomų įrodymų niekam nereikia — viskas puikiai veikia. Tačiau kai įmonė suklysta dėl savo nekompetencijos ar nesutvarkytos įrangos, problema kažkodėl tampa kliento rūpesčiu. Kur čia logika?
Mano nuomone, tokioje situacijoje turėtų pakakti vieno skambučio. Klientų aptarnavimo darbuotojas turėtų užregistruoti problemą, nes ji kilo dėl įmonės kaltės, ir per vieną darbo dieną grąžinti neteisingai nuskaičiuotus pinigus.
O ne versti klientą gaišti laiką aiškinantis ir įrodinėjant akivaizdų sistemos gedimą. Kodėl viskas vyksta tik į vienus vartus? Aš esu paslaugos pirkėjas, man buvo suteikta nekokybiška paslauga, o jos pasekmes dar turiu spręsti pati“, – situaciją nupasakojo V. Montvydienė.