Indrės Bareikienės triumfas pasiekė finišo tiesiąją: scenoje – netikėtas siurprizas

Iki pat paskutinės minutės buvo išlaikyta visiška intriga, o finalinio renginio staigmena nepaliko abejingų. Ja tapo viena ryškiausių ir labiausiai kylančių šių dienų scenos žvaigždžių – dainininkė Adrina.
Netikėtas jos pasirodymas scenoje ir atlikti hitai tapo išskirtine muzikine dovana susirinkusioms viešnioms, kuri akimirksniu ant kojų pakėlė visą salę.
Nuaidėjus paskutiniams renginio akordams ir oficialiai užvėrus turo duris, pati vakaro šeimininkė I. Bareikienė neslėpė užplūdusių emocijų. Ji džiaugėsi, kad per visą šią kelionę pavyko išpildyti kiekvieną sumanymą, o visi muzikinius siurprizus dovanoję atlikėjai padėjo sukurti nepamirštamą šventę.
„Esu beprotiškai laiminga ir dėkinga, kad pavyko įgyvendinti absoliučiai viską – nuo didžiausių dovanų iki įspūdingų muzikinių siurprizų. Kai scenoje pasirodė Adrina, supratau, kad tai yra tobula mūsų turo pabaiga.
Man be galo gera ir jautru, kad tokio aukšto kalibro atlikėjai, visi, kurie prisijungė prie mano turo skirtinguose miestuose, su tokiu didžiuliu užsidegimu ir nuoširdumu palaikė šią idėją bei norėjo būti kartu. Tai rodo mūsų tikrąjį ryšį ir apie tą nerealią energiją, tą vakarėlį, kurį mes čia kartu užkūrėme“, – su jauduliu kalbėjo Indrė.
Šis finalinis vakaras Klaipėdoje tapo ne tik turo pabaiga, bet ir gražiu įrodymu, kokią stiprią bendruomenę Indrei pavyko suburti aplink save.
Griausmingi aplodismentai ir džiaugsmo ašaros salėje patvirtino – „40 kaštonų“ turas paliko gilų pėdsaką.
Nors šis etapas uždarytas, pati Indrė neslepia, kad jos mintyse jau sukasi rudens planai ir idėjos apie turo pratęsimą, tad ši graži bendrystė tikrai tęsis.
