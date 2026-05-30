K. Strolienės namuose – itališka dvasia alsuojantis vakarėlis: žinomi svečiai stebino įmantriais deriniais

„Dažnam neįprasta savo namų duris atverti kolegoms ir partneriams, bet aš labai myliu žmones, vertinu namų jaukumą, intymumą ir tą unikalią atmosferą, kuria svečiai užpildo namus“, – sako verslininkė.
Į Kauno širdyje, Žaliakalnyje, įkurtus Kristinos ir Povilo Strolių šeimos namus susirinko daugiau nei aštuoniasdešimt išsipuošusių ir šventiškai nusiteikusių svečių. K. Strolienė juokauja, kad visų kviestinių svečių patvirtinimų, jog tikrai dalyvaus renginyje, sulaukė per rekordiškai trumpą laiką.
„Kai verslo partneris, vadovas, kolega kviečia į savo namus – tai yra didelis pasitikėjimo, pagarbos ir meilės ženklas. Tą ypač vertina kvepalų kūrėjai iš kitų šalių – Italijos, Ispanijos, nes pagal jų tradicijas būti kviečiamiems į namus yra didžiulis įvertinimas, – sako šventės šeimininkė. – O man labai gera, kai namai prisipildo tiek gerų, šiltų ir tikrų emocijų – juoko, meilės, apsikabinimų.“
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Sicilijos dvasia
Paskutinį pavasario savaitgalį K. Strolienė svečius pakvietė pasitikti vasaros sezoną ir bent mintyse nusikelti į visų mylimą, saulėtą Siciliją, kurios dvasia skleidėsi kruopščiai parinktomis sicilietiškomis dekoracijomis – mėlyna, balta ir citrusų spalvomis, itališkais ritmais bei gurmaniškais skoniais.
Susiję straipsniai
Šventės svečiai vaišinosi brusketomis su pomidorais, arančinais su grybų įdaru. Žinoma, vakarėlio pažiba tapo tradicinis itališkas desertas tiramisu ir kitos staigmenos. Kadangi daugelis neįsivaizduoja atostogų Sicilijoje be jų „Spritz“ kokteilio, svečiams juos maišė „IZI Party“ komanda.
Į Siciliją bent trumpam svečiai nusikėlė ne tik per skonio receptorius, bet ir per patirtines erdves, kuriose galėjo susipažinti su namų kvapais bei nišiniais kvepalais.
Kaip atskleidė K. Strolienė, sicilietišką vakarėlio temą pasufleravo būtent nišinės parfumerijos kūrėjo, ypatingo vakaro svečio, italo Maurizio Lambo kuriamo prekių ženklo „Officina delle Essenze“ naujausias kvapas „Sicilia“, kurio pagrindinės natos – saldieji apelsinai, burboninė vanilė ir kartieji migdolai.
M. Lambo šventės metu dalijosi paties įkurtų nišinės parfumerijos namų istorija, taip pat pristatė tris nišinius ekstraktus – „Barocco“, „Geisha“ ir „Sherdain“.
Vertė slypi žmonėse, ne daiktuose
K. Strolienė gausų būrį svečių į savo namus kviečia jau antrą kartą ir tikisi, kad tai taps gražia tradicija ne tik pajausti bendrystę, bet ir pradėti vasaros sezoną.
„Tiesa, kitąmet vakarėlį žadu šiek tiek pavėlinti, kad spėtų išsiskleisti mano gražieji bijūnai ir būtų mažesnė tikimybė, kad reikės slėptis po skėčiais. Pernai nuo lietaus gelbėjo medžiai, šiemet specialiai pasiruošėme skėčių.
Todėl net ir lietus su kruša nuotaikos nesugadino – priešingai kūrė kitokią, magišką, atmosferą. O aš pakylėjimą jaučiau tiek ruošdamasi vakarėliui, tiek ilgą laiką po jo. Visa šeima tvarkėmės namus, atsikratėme nereikalingų rakandų, kurie tik užima vietą, sodinome gėles.
Tobulumo tikrai nesiekiau, nes namai yra erdvė, kurioje kasdien gyvename, kurioje auginame vaikus. Jei kur papaišyta ant sienos, tai mažojo darbas, tvora įlenkta futbolo aistruolio ir žaidėjo sūnaus spardant kamuolį.
Tie nedideli trūkumai namus paverčia tikrais namais – savais, jaukiais. Apskritai man kuo senesnis daiktas, tuo jis įdomesnis, žavesnis, didesnę vertę turintis. Be to, senstame ir mes, netgi labai greitai, todėl man svarbu rasti laiko susitikti, apsikabinti, pasikalbėti, pavaišinti ir apdovanoti svečius.
Turiu labai platų glėbį ir daug meilės žmonėms – man labai gera, kai į namus ateina svečiai. Kai kurie netgi nustebino dovanomis – sūrių pintine, įvairiais gėrimais ir kitomis dovanomis“, – sako pašnekovė.
Tikras šeimos verslas
Nuo pat pradžios mes kūrėme šeimos verslą, kuriame jau darbuojasi Kristinos ir Povilo Strolių vaikai: vyresnėlė Elzė dirba visu etatu, o jaunesni vaikai prisijungs vasaros sezonui. Vakarėlio metu E. Strolytė kalbino svečius, filmavo įrašus „Tik Tok“ platformai.
„Mūsų šeimos tąsa laikome visą „Krispo“ bendruomenę, todėl jiems atveriame savo namų duris ne tik vakarėlių metu, bet ir susitikdami aptarti verslo reikalų, papietauti ar minėdami kitas šventes.
Kartais būna gaila, kad negaliu sukviesti tiek svečių, kiek susirenka, kai renginius organizuojame viešbučių erdvėse, bet 80 žmonių namuose yra tikrai nemažai.
Namai yra intymi, asmeniška erdvė, kurioje nepavyktų kažkuo apsimesti, kažką suvaidinti, todėl po tokių susibūrimų jaučiamės artimesni ir svarbesni vieni kitiems“, – šypsosi verslininkė.