Plinta tūkstančius sužavėjęs įrašas su Dalia Grybauskaite: sulaukė neeilinės publikos reakcijos

Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip žiūrovai pasitinka į „LOGIN“ sceną įžengiančią D. Grybauskaitę.
Vos tik politikė pasirodė konferencijos scenoje, publika ją apdovanojo garsiais aplodismentais.
Akivaizdu, kad susirinkę svečiai buvo sužavėti politikės pasirodymu – ne vienas pakilo iš savo vietos ir taip pagerbė buvusią prezidentę.
Po paviešintu įrašu pasipylė gerbėjų pagyros ir emocijų kupinos reakcijos.
„Ir palydėta dar gausesniais plojimais buvo. Jaučiasi, kad trūksta lyderystės dabar“, – rašė vienas internautas.
„Tai yra Prezidentė. Pagarba jai“, – pridūrė kitas.
„Prezidentė tikrai iš didžiosios raidės. Tiesiog mūsų širdžių Prezidentė“, – žavėjosi dar viena.
„Šiurpuliukai laksto bežiūrint. Prezidentė“, – rašė kitas.
„Pagarbos verta mūsų Prezidentė, kuri ir dabar turi ir aiškią, ir tvirtą poziciją“, – gyrė dar viena.
