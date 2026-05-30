Praėjusiame tūkstantmetyje darytame kadre – garsi Lietuvos šeima: ar atpažinsite?

Šia proga žinomas sporto žurnalistas Vidas Mačiulis pasidalijo archyviniu kadru.
Jame – Arvydo Sabonio žmona Ingrida Sabonienė, kartu su trimis vaikais.
„Sveikiname. 05.03, už Atlanto savo 30-ąjį gimtadienį švenčia krepšininkas Domantas Sabonis.
Sveikatos ir sėkmės, legendinio Arvydo sūnau! TV „Krepšinio pasaulyje“ yra Domanto, brolių Žygimanto ir Tautvydo, sesers Aušrinės video vaizdų, kuriuose jie – tik su mamyte Ingrida, nes kai filmuodavome, tėvelis būdavo išvykęs.
Simboliška, kad Motinos diena ir Ingridos jaunėlio sūnaus Domanto gimtadienis. Tu motule miela, daug naktų dėl sūnaus nemiegojai!?
1996 metų nuotraukoje– I.Sabonienė su sūnumis Kaune, pas močiutę Mildą“, – sekmadienį sveikindamas rašė žurnalistas.
