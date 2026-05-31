Iš komiko Emilio Jokūbo – netikėta žinia apie karjerą

Žinomas vyras neslėpė, kad nauja patirtis privertė šiek tiek pakeisti gyvenimo būdą.
„Šiandien tokia diena – miegojau tik penkias valandas, nes reikia prisistatyti į kariuomenę. Susitariau, kad leistų pafilmuoti karo akademijoje, o vėliau važiuosime į Kazlų Rūdos poligoną“, – kalbėjo E. Jokūbas.
Tiesa, nors iššūkių netrūko, Emilis nevengė pajuokauti ir užsiminė apie profesijos „pakeitimą“.
„Aš dabar jau nebe komikas ar šou žmogus – aš eilinis. Einame prisistatyti į karo akademiją ir pažiūrėsime, kaip seksis“, – šmaikštavo jis.
E. Jokūbas turėjo galimybę susipažinti su kariuomenės rutina, išmokti valdyti ginklą, pasimatuoti uniformą ir netgi leidosi nuskutamas plikai.
Nors iš pradžių tai atrodė kaip pokštas, regis, E. Jokūbas buvo nusiteikęs pilnai patirti šios profesijos niuansus.
Visą vaizdo įrašą galite pamatyti čia: