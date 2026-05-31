Iš S. Maslobojevo – jautrūs žodžiai netikėtai mirusiam J. Šuklinui: ačiū už patirtį ir draugystę

2026 m. gegužės 31 d. 13:06
Ketvirtadienio vakarą Lietuvą sukrėtė netikėta ir skaudi žinia – eidamas 41-uosius metus mirė Seimo narys, buvęs olimpietis Jevgenijus Šuklinas (1985–2026). Po netekties socialiniuose tinkluose pasipylė jį pažinojusių žinomų bičiulių užuojautos kupini žodžiai.
Paskutinį „sudie“ tarė ir garsus kovotojas Sergejus Maslobojevas (39 m.), artimai pažinojęs J. Šukliną.
Žinomas vyras savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo jautria žinute.
„Buvai energingas, pavyzdingas bei teisingas!

Ačiū Tau už patirtį bei draugystę.
Ilsėkis ramybėje, draugas“, – rašė S. Maslobojevas.
Sergejus taip pat pasidalijo keliais asmeninio archyvo kadrais su Jevgenijumi.
Primename, kad sekmadienį Visagine velionis bus išlydėtas į paskutiniąją kelionę.
Atsisveikinti su J. Šuklinu mirusiojo artimieji ir bendražygiai plūsta nuo pat sekmadienio ryto, susirinkusieji būriuojasi ir šalia šarvojimo salės, ir lauke.
J. Šuklinas amžinojo poilsio atguls senosiose Visagino miesto kapinėse, Ažukalviškės kaime.
Kaip skelbė Lrytas, J. Šuklinas mirė ketvirtadienį, būdamas 40 metų. Parlamentaras rastas sukniubęs savo sodyboje Zarasų rajone, prie avilių.
