Marijono Mikutavičiaus poelgis koncerte gerbėjus paliko be žado: „Atrodo, tokia smulkmena“

2026 m. gegužės 31 d. 10:25
Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas jautrus momentas dainininko Marijono Mikutavičiaus (55 m.) koncerte. Pamatę, kaip žinomas vyras pasielgė trumpam nulipęs nuo scenos, gerbėjai neslėpė susižavėjimo.
Įrašas pasirodė oficialioje Šilutės kultūros centro „Facebook“ paskyroje.
Šilutės miesto šventėje koncertavęs M. Mikutavičius gerbėjams dovanojo ne tik įspūdingą koncertą, bet ir nepamirštamas emocijas.
Visgi vienai gerbėjai pasisekė labiau nei kitiems – M. Mikutavičius gausioje publikoje pastebėjo būtent jos plakatą ir nusprendė prieiti.

„Marijonai! Gal selfiuką?“, – toks užrašas buvo ant iškelto plakato.
Vis dėlto gerbėja gavo kur kas daugiau, nei tikėjosi. Žinomas atlikėjas jai dovanojo ir apkabinimą, ir savo parašą ant jos marškinėlių.
Įraše matyti, kad publika liko sužavėta tokiu gražiu M. Mikutavičiaus poelgiu, o jo pastebėta gerbėja neslėpė džiaugsmo ašarų.
Ši jautri akimirka sujaudino ir tūkstančius internautų – mygtuką „patinka“ paspaudė jau daugiau nei 8,5 tūkst. žmonių.
Internautai neslėpė susižavėjimo ir negailėjo gražių žodžių.
„Taip atrodo tikrumas“, – rašė viena gerbėja.
„Ačiū Marijonui, kaip jautru, gražu, kiek mergaitei emocijų“, – pridūrė kita.
„Koks žmoniškumas jaunosios gerbėjos atžvilgiu“, – pastebėjo dar viena.
Jetau, kaip gražu, atrodo, tokia smulkmena, bet vaikui išpildyta gyvenimo svajonė“, – rašė kita.
„Sugraudino“, – pripažino dar viena gerbėja.
