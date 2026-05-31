Po Arvydo Martinėno-Vudžio pasisakymų – aštri Merūno Vitulskio kritika: „Kaip tu gali?“

Apie tai prakalbo tinklalaidės „Ant laužo“ vedėjas Dominykas Kubilius, kuris savo „Facebook“ paskyroje paviešino trumpą pokalbio ištrauką.
Vudžio išsakytas mintis D. Kubilius aptarė su į jo tinklalaidę atvykusiu svečiu – M. Vitulskiu.
„Tokio įsiaudrinusio Merūno neteko matyti, nors pažįstu jį senokai“, – stebėjosi D. Kubilius.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Regis, A. Martinėno-Vudžio išsakytos mintys M. Vitulskiui nepatiko – žinomas vyras į jas pažiūrėjo itin kritiškai.
„Aš galvoju, kad reikia mokėti priimti kitokią nuomonę ir dėl to nesusinervinti. Egidijus Dragūnas-SEL – jis nebijo išreikšti savo nuomonės“, – tokie žodžiai nuskambėjo iš A. Martinėno-Vudžio lūpų.
Būtent šie žodžiai papiktino Merūną – jis negalėjo patikėti tuo, ką ištarė jo kolega.
„Kaip tu gali būti nors viena koja su agresoriaus nuomone?“ – svarstė M. Vitulskis.
Tinklalaidėje buvo aptarta ir dar viena Vudžio mintis: „Mes visi vis tiek galime būti kaimynai, galime būti draugai, galime gyventi vienoje Lietuvoje ir džiaugtis, kad mes dar gyvi iš viso.“
Šie atlikėjo žodžiai Merūnui sukėlė šypseną, tačiau žinomas vyras turėjo griežtą vertinimą.
„Gerai, Vudi, aš ateisiu pas tave į kiemą ir statysiu namą. Statysiu namą ir tu būsi mano kaimynu – mano tokia nuomonė. Aš noriu pas tave kieme namo ir darysiu viską, ką norėsiu“, – ironizavo jis.
Vaizdo įrašą su pokalbio ištrauka galite pamatyti čia:
