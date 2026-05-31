Prieš „Sidabrinės gervės“ ceremoniją – Ofelijos išgąstis: ją persekiojantis vyras bandė patekti į renginį

Į kino šventę atvykę svečiai demonstravo išskirtinius derinius – akį traukė ryškios spalvos ir elegantiški siluetai.
„Sidabrinės gervės“ apdovanojimų nepraleido ir Liepa Maknavičiūtė-Ofelija, kuri suvaidino nominaciją „Metų geriausias studento darbas“ laimėjusiame filme „Signalo kelias“.
Tiesa, žinoma moteris pripažino, kad atvykimą į renginį aptemdė itin nemaloni situacija.
Ofelija naujienų portalui Delfi.lt atskleidė, kad į apdovanojimų ceremoniją bandė prasmukti ją jau kurį laiką persekiojantis vyras.
„Persekiojimas vyksta jau 3 metus. Man nemalonu. Pavyzdžiui, dabar aš išsigandau. Jeigu jis čia būtų įėjęs, gal jis būtų kažką padaręs man, nežinau“, – portalui Delfi.lt pasakojo ji.
Visa laimė, vyras į renginį nebuvo įleistas.
„Tai neprognozuojamas žmogus. Nesitikėjau, kad jis ateis tiesiog čia, į renginį“, – dėstė ji.
Primename, kad per šių metų apdovanojimus kino kūrėjams buvo įteikta 18 „Sidabrinės gervės“ statulėlių ir 3 specialieji apdovanojimai. Nugalėtojų sąrašą galite rasti čia.
