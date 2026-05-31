Viktorija Jakučinskaitė ryžosi išvaizdos pokyčiams: „Visi sakė, kad negali pažinti“

„Paskutinį kartą kirpčiukus turėjau 17 metų, tai buvo be galo trumpas periodas ir man jie nelabai patiko, nes buvo nepatogu, kai pabandžiau. Tačiau dabar norėjosi jaunatviškesnio įvaizdžio. Po metų laiko nusiėmiau priaugintus plaukus, pailsinti savus ir norėjosi pokyčių. Tai dėl to su kirpėja taip ir nutarėme“, – portalui Lrytas pasakojo ji.
Šis Viktorijos ir jos kirpėjos sprendimas pataikė ir į šių metų grožio tendencijas.
„Beje, šiemet kirpčiukai labai madoje, juos kerpasi visos žvaigždės ir kažkaip labai sutapo mūsų noras su kirpėja ir tendencijos“, – sakė ji.
Naujasis įvaizdis sulaukė daugybės reakcijų tiek socialiniuose tinkluose, tiek artimųjų rate.
„Taip atsitiko, kad man kirpčiukai be galo tinka, net anksčiau taip netiko. Labai nustebinau visus savo sekėjus, artimuosius. Visi sakė, kad negali pažinti, kad esu labai atjaunėjusi“, – džiaugėsi žinoma moteris.
Anot jos, komentarai nesibaigia iki šiol.
„Jau mėnuo kaip esu su kirpčiukais, bet vis gaunu žinutes, kad mane painioja su dukra, kad tapau į ją panaši. Nesitikėjau, kad toks mažas pokytis turės tokį didelį rezonansą“, – šypsojosi Viktorija.
Tiesa, didžiausio palaikymo ji, kaip visuomet, sulaukė iš vyro.
„O vyrui patinka viskas, ką darau. Ar aš būčiau plika, ar su oranžiniais plaukais – jam viskas tiktų“, – juokėsi ji.