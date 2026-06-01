Laidų vedėja U. Siparė: didžiausia šių laikų prabanga – ramybė dėl savo sveikatos

Laiko trūkumas – ne pasiteisinimas
Nors daugumai užsikrėtusiųjų ŽPV infekcija praeina savaime, daliai žmonių šis virusas gali nulemti tam tikrų vėžinių ligų atsiradimą, tarp jų – gimdos kaklelio vėžį. Lietuvoje šia liga kasmet suserga apie 400 moterų, miršta – iki 200, o mirtingumas kelis kartus viršija ES vidurkį. Todėl svarbu pabrėžti, kad gimdos kaklelio vėžio riziką moterims galima ženkliai sumažinti dalyvaujant gimdos kaklelio vėžio patikros programoje bei pasiskiepijus. Lietuvos infektologų draugijos suaugusiųjų skiepijimo rekomendacijos nurodo, kad nuo ŽPV rekomenduojama pasiskiepyti suaugusiems vyrams ir moterims iki 45 metų amžiaus.
Žurnalistė, televizijos laidų vedėja U. Siparė pasakoja, kad reguliariai tikrinasi sveikatą ir dalyvauja prevencijos programose, nes tokį požiūrį į sveikatą jai įdiegė tėvai: „Jie atsakingai žiūri į savo sveikatą ir mane auklėjo, kad geriausia investicija yra į savo sveikatą, nes nuo jos priklauso ne tik tavo, bet ir tavo artimų žmonių gyvenimo kokybė.“
Veikli, aktyvi ir užimta laidų vedėja laiko pasirūpinti savimi ir savo sveikata suranda visada. Ji sako, jog labai nemėgstanti žmonių, sakančių, kad niekam neturi laiko ir yra labai užimti.
Geriau apsidrausti
Daugelis moterų galvoja, kad dalyvavimas prevencinėse programose yra viskas, ko reikia gimdos kaklelio vėžiui išvengti, o apie vakciną prisimena ne visada. Paklausta, kodėl nusprendė plačiau pasidomėti ŽPV vakcina ir ja pasiskiepyti, U. Siparė sako, kad atsakymas labai paprastas – geriau apsidrausti, nei neapsidrausti.
„Aš, kaip ir dauguma žmonių, esu linkusi manyti, kad būsiu amžinai sveika ir man taip nenutiks, bet jei yra galimybė bent keliais procentais sumažinti riziką – aš ja tikrai pasinaudosiu. Pasaulis ir medicina sparčiai eina pirmyn, tad kodėl turėčiau savo sveikatą palikti likimo valiai? Savo gydytoja pasitikiu 100 proc., todėl uždaviau tik vieną klausimą – ar ji man rekomenduoja skiepytis nuo ŽPV?“, – prisimena moteris.
Tiesa, ji prisipažįsta ilgai klaidingai galvojusi, kad vakcina skirta tik vaikams ir skiepytis suaugusiems jau per vėlu. Moteris džiaugiasi, kad dabar su tokiu požiūriu susiduria ženkliai rečiau. „Gal tik socialiniuose tinkluose kartais pastebiu abejonių. Dėl jų man liūdna, nes žmonės rizikuoja savo sveikata tikėdami mitais, kuriuos kažkas sugalvojo. Suprantu, kad internetinėje
erdvėje veltis į ginčus su kiekvienu kategoriškai nusiteikusiu komentatoriumi yra bergždžias reikalas, todėl su dideliu noru ir entuziazmu norėjau prisidėti prie šios kampanijos“, – pabrėžia U. Siparė.
Vadovaujasi tik faktais
U. Siparė sako, kad kalbant apie sveikatą ir mediciną, ji remiasi ne nuomonėmis, o specialistų ir mokslo patikrintais faktais: „Suprantu, kad 100 proc. tikslumo negali būti, bet gyvenime mėgstu vadovautis tokia taisykle – jei nepatekau tarp laimingųjų, kurie laimėjo milijoną, kodėl turiu patekti tarp nelaimingųjų, kuriems net ir laiku pasiskiepijus nutiko kažkas negero? Moksliniai tyrimai rodo, kad pasiskiepijus laiku, vakcinos didžiąją dalį žmonijos išgelbėjo nuo įvairių ligų – visiškai išnaikinti raupai, beveik išnaikinti tymai, difterija ir daugelis kitų ligų. Kodėl kalbant apie ŽPV sukeliamas ligas turėtų būti kitaip?“
Šalyse, kuriose žmonės noriai pasinaudoja imunoprofilaktikos programa, taikoma kartu su gimdos kaklelio vėžio patikros programa, sergamumas gimdos kaklelio vėžiu yra ženkliai mažesnis. Vienas ryškiausių pavyzdžių: Švedijoje gimdos kaklelio vėžio sergamumas 2024 m. nukrito iki 7,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų, o trys šalies regionai jau peržengė Pasaulinės sveikatos organizacijos iškeltą tikslą – mažiau nei 4 atvejai 100 tūkst. gyventojų. Tokį rezultatą lėmė dvejopa strategija – skiepijimo ir profilaktinės patikros programų derinys, pradėtas įgyvendinti 2021 m. Švedijos tikslas iki 2027 m. paskiepyti bent 70 proc. tikslinės grupės moterų ir pasiekti kolektyvinį imunitetą.
„Būtent todėl man atrodo svarbu garsiai pasakyti, kad mokslu ir medicina pasitikiu, nesiruošiu savo sveikatos palikti likimo valiai. Močiutė man visada sakydavo: „Vaikeli, jei pati saugosiesi ir Dievas tave saugos“, todėl saugau save ir kitiems siūlau. Be to, turiu save saugot šimtą kartų labiau, nes esu mama“, – pabrėžia ji.
Prevenciją aptaria su draugėmis
Laidų vedėja pasakoja, kad sveikatos prevencijos temomis pasikalba ir su draugėmis: „Susitikusios juokaujame, kad pasiekėme tą amžių, kai jau kalbamės apie ligas (juokiasi). Iš tiesų džiaugiuosi, kad dažniausiai kalbamės ne apie ligas, o apie prevenciją. Tokie pokalbiai svarbūs, nes primena, kad jau laikas pasitikrinti, ir nuramina, kad visų moterų galvose kirba tie patys klausimai.“
Kaip sako U. Siparė, dauguma jos draugių – sėkmingos, veiklios, ambicingos moterys, ir visos puikiai supranta, kad geriausių rezultatų pirmiausiai pasiekia tie žmonės, kurie rūpinasi savo gera savijauta ir yra sveiki, o ne visą savo laiką ir jėgas atiduoda tik darbui. „Be to, turiu draugių, kurioms buvo aptikti tam tikri pakitimai, atliktos procedūros – visus kartus džiaugėmės, kad jos neapleido prevencinių programų ir pokyčiai buvo pastebėti pačiu laiku.
Išgirdusi jų istorijas suprantu, kad pats svarbiausias jausmas gyvenime yra ramybė. Kai padarai viską, kad išvengtum onkologinės ligos – tada tiesiog jautiesi gerokai ramiau. Ar tai nėra didžiausia šių laikų prabanga? Prabanga, kuria galim pasinaudoti kiekvienas“, – svarsto U. Siparė.