Iš girto prie vairo įkliuvusio Vladimiro Laučiaus – pirma vieša reakcija

Socialiniuose tinkluose V. Laučius pasidalijo trumpa žinute, kur priėmė atsakomybę už savo veiksmus.
„Tai, kas nutiko, nėra pateisinama. Prisiimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau.
Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Tai nepasikartos“, – feisbuke rašė jis.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Primename, kad būdamas neblaivus politologas sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos.
Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Vyrui nustatytas 2,32 promilių girtumas.
Susiję straipsniai
Vladimiras Laučiuspromilėsgirtumas
Rodyti daugiau žymių