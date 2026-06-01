Iš girto prie vairo įkliuvusio Vladimiro Laučiaus – pirma vieša reakcija

2026 m. birželio 1 d. 11:59
Lrytas.lt
Pirmadienį pasirodė informacija, kad girtas prie vairo įkliuvo žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Žiniai apskriejus Lietuvą į tai sureagavo ir jis pats.
Socialiniuose tinkluose V. Laučius pasidalijo trumpa žinute, kur priėmė atsakomybę už savo veiksmus.
„Tai, kas nutiko, nėra pateisinama. Prisiimu visą atsakomybę ir nuoširdžiai atsiprašau.
Svarbiausia, kad dėl mano neapgalvotų veiksmų nėra nukentėjusiųjų. Tai nepasikartos“, – feisbuke rašė jis.

Primename, kad būdamas neblaivus politologas sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos.
Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Vyrui nustatytas 2,32 promilių girtumas.
