Po žinios apie neblaivaus Vladimiro Laučiaus sukeltą eismo įvykį – TV3 reakcija

Sekmadienio naktį žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius būdamas neblaivus sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos. Į tai sureagavo TV3 televizijos, kurioje žinomas vyras vedė laidas, redakcija.
Televizijos atstovai komentare portalui Lrytas nurodė, kad šiuo metu renkama informacija apie įvykį, o bet kokių sprendimų žadama imtis tik pasikalbėjus su pačiu V. Laučiumi.
„Vladimiras Laučius nėra mūsų darbuotojas, jis – laisvai samdomas žurnalistas, teikiantis paslaugas pagal sutartį. Šiuo metu renkame informaciją apie įvykį.
Sprendimus priimsime, kai turėsime pilną vaizdą apie tai, kas nutiko, ir pasikalbėsime su pačiu žurnalistu“, – teigiama TV3 pozicijoje, kurią raštu portalui perdavė TV3 komunikacijos vadovė Justė Razbadauskytė.

Primename, kad būdamas neblaivus politologas sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos.
Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Vyrui nustatytas 2,32 promilių girtumas.
