Skrydis į Tailandą Oksanai Pikul pažėrė išbandymų: „Ačiū, pasivažinėjom“

Iš Vilniaus per Stambulą į Puketo salą skridusi Oksana, susidūrė su nesklandumais. Dar Stambulo oro uoste ji džiaugėsi kelione ir vakariene, tačiau įsėdusi į lėktuvą, O. Pikul su kitais keleiviais taip ir nepakilo.
„Niekas nepaaiškina, kokia priežastis... Pasėdėjom pažiūrėjom. Pasivažinėjome aplink oro uoste. Atvažiavo mūsų pasiimti.
Sako, jog lėktuvas sugedo. Turi pakeisti kitu, nežinau, ar šiandien“, – dievagojosi Oksana.
Visi keleiviai buvo gražinti į oro uostą, tačiau po valandos jie pradėti laipinti į kitą lėktuvą.
„Aš vis dar nemiegojusi. Aplink oro uostą su tuo lėktuvu pavarinėjom, tikėkimės, šitas kils. Ačiū, pasivažinėjom. Pas mus yra pusė penkių ryto, aš dar nemiegu, nes mes dar nepakilę“, – sakė ji, tačiau jau pirmadienio dieną ji sveikinosi su sekėjais iš lėktuvo valgydama pusryčius.