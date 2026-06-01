Tūkstančių reakcijos sulaukusi Radži nuotrauka sukėlė klausimų: atlikėjas atskleidė tiesą

„Gražios vasaros!“, – prie nuotraukos trumpai rašė R. Aleksandrovičius.
Ne vienas gerbėjas manė, kad atlikėjas išvyko atostogauti į šiltus kraštus.
Už jo matomas egzotiškas peizažas tik dar labiau sustiprino įspūdį, jog atlikėjas mėgaujasi poilsiu svetur.
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad nuotraukos fonas nėra tikras.
Pats R. Aleksandrovičius neslėpė pasitelkęs dirbtinį intelektą ir į situaciją sureagavo su humoru.
„Galite visus pasveikinti sulaukus vasaros! Čia iš labai, labai gražios salos“, – su šypsena tarstelėjo jis.
Paklaustas, ar nuotrauka sugeneruota dirbtinio intelekto pagalba, atlikėjas atsakė:
„Gal, vis įdomiau. Nors foto mano tikra, tik už manęs norėjosi vasaros. Atrodo gerai.“
Apie tai, kaip atpažinti DI sugeneruotus vaizdus skaitykite čia.