Verslininkė M. Šalaševičienė atvėrė savo pasakišką namų kiemą: SPA zona, stilingi augalai ir ramybės oazė

Viskas atrodo tarytum iš atviruko, o namai primena tikrą poilsio oazę. Čia atsiveria nuostabūs gamtos vaizdai, yra lauko sūkūrinė vonia, baseinas, šalia kurio – ir gultai. Akį traukia ir kruopščiai sutvarkyta aplinka, pasodinti medeliai bei žydinčios gėlės.
„Net sapne nesapnavom, kad kažkada sukursime tokį kiemą“, – brūkštelėjo Marija, pasidalijusi gražiu vaizdeliu.
Toks vaizdo įrašas iškat sulaukė daugybės patiktukų ir liaupsnių: visi vieningai rašė, kad kiemas atrodo tobulai.
180 kv. metrų būste, kurį pora pasistatė nuo pamatų, sudėta ne tik jų vizija, bet ir didelė dalis širdies. Rezultatas – elegantiška, prabanga dvelkianti, šviesi ir itin harmoningai suplanuota erdvė, pro kurios langus atsiveria įspūdingi gamtos vaizdai.
„Pirmuosius statybos darbus pradėjome 2022 metais. Idėjos, kaip atrodys mūsų kiemas, dėliojosi palaipsniui, viena po kitos.
Kažkur kažką pamatėm, kai ką konkrečiai žinojom, kad norėsim, pavyzdžiui SPA, namelis su svečių kambariu ir pirtimi, baseinas, sūkurinė vonia.
Kai ką pamatėme internete ir savaip atkartojome savo kieme. Labai daug darbu mes darėme patys savo rankomis. Tai leido ne tik sutaupyti bet dar labiau įvertinti, kokį grožį mes sukūrėme“, – naujienų portalui Lrytas sakė Marija.