Adrinos koncerto suknelė – garsios brazilų dizainerės Serenos Coelho kūrinys

Kopenhagoje gyvenanti brazilų kilmės dizainerė Serena Coelho baigė prestižinę Karališkąją Danijos dailės akademiją, o jos eksperimentais su medžiagomis bei gilia socialine ir filosofine potekste išsiskiriantys darbai ne kartą eksponuoti tokiuose mados ir dizaino centruose kaip Paryžius, Milanas, Tokijas ar Berlynas.
Praėjusį savaitgalį Serena antrus metus iš eilės viešėjo Vilniuje vykusiame festivalyje „Mados infekcija“, kur pristatė savo naują drabužių kolekciją „Porcelain Shells“. Viešnagės Lietuvoje metu dizainerė taip pat susitiko su viena populiariausių mūsų šalies jaunosios kartos atlikėjų Adrina, o vėliau išvyko į Japoniją dar vienam mados renginiui.
Pasirodymui Kauno Dainų slėnio scenoje besiruošianti Adrina teigia, kad Serenos sukurtą suknelę jos gerbėjai jau yra matę – būtent šios dizainerės kūrinį atlikėja vilkėjo savo koncerto afišoje. Dainininkė taip pat atskleidžia, kad birželio 12-ąją vilkės kitą, labai panašų sceninį rūbą, kurį Serena sukūrė specialiai šiam šou.
„Galbūt daug kam tai siurprizas, tačiau Dainų slėnio šou reklamoje vilkiu Serenos kurtą suknelę. O pačiam koncertui ji man kuria visiškai naują, vienetinį sceninį kostiumą, skirtą specialiai šiam pasirodymui.
Savaitgalį turėjome matavimą ir galiu pasakyti – rezultatas atrodo puikiai. Labai smagu, kad kartu su stiliste Milda Metlovaite atradome Sereną. Ji labai talentinga, o jos kūrybinis braižas man labai artimas“, – sako Adrina.
Nors didžiausias iki šiol Adrinos karjeros šou – dar tik priešakyje, atlikėja jau turi ir dar didesnių planų. Gegužę Adrina atskleidė, jog 2027-ųjų pradžioje pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje, kur žiūrovų lauks išskirtinis garso, šviesų ir specialiųjų efektų šou su netikėtais svečiais, didžiausiais atlikėjos hitais ir, be abejo, išskirtiniu įvaizdžiu.
„Aš tikiu, kad kiekviena detalė pasirodyme yra svarbi. Nuo scenos šviesų iki sceninių drabužių – kiekvienas sprendimas žiūrovams formuoja bendrą įspūdį ir patirtį. Todėl su komanda sunkiai dirbame, kad kaskart pranoktume patys save. Toks bus Kauno Dainų slėnis, tokia bus ir „Žalgirio“ arena. Iki susitikimo koncertuose!“, – priduria atlikėja.
Įspūdingas Adrinos pasirodymas Kauno „Žalgirio“ arenoje vyks 2027 metų vasario 13 dieną, šeštadienį. Renginio organizatorių teigimu, koncerto bilietai platformoje „Bilietai.lt“ šiuo metu tirpsta netgi greičiau nei į jau išparduotą Kauno Dainų slėnio šou, kuris buvo išparduotas likus šešioms savaitėms iki koncerto.