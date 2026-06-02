Britų ambasadoje prasidėjo „Lithuanian Pride 2026“: žaismingame renginyje – būrys žinomų svečių

2026 m. birželio 2 d. 18:31
Lrytas.lt
Antradienio vakarą Jungtinės Karalystės ambasados Vilniuje sodelis nusidažė vaivorykštės spalvomis. Čia surengtas „Lithuanian Pride 2026“ festivalio pristatymo vakaras, subūręs žmogaus teisių aktyvistus, diplomatus, verslo atstovus ir visus, kuriems svarbios lygybės bei įtraukties vertybės.
Vasaros vakaro nuotaiką kūrė ne tik spalvingi akcentai ir neformalūs pokalbiai, bet ir bendrystės atmosfera. Renginio svečius pasveikino Jungtinės Karalystės ambasadorė Lietuvoje Liz Boyles, pabrėžusi, kad atvira ir įvairi visuomenė prasideda nuo pagarbos kiekvienam žmogui.
Vakaro metu netrūko šypsenų, naujų pažinčių ir diskusijų apie artėjančius „Lithuanian Pride 2026“ renginius.
Susirinkusieji pirmieji galėjo susipažinti su pagrindiniais festivalio, kuris, organizatorių teigimu, kvies ne tik švęsti įvairovę, bet ir kalbėti apie žmogaus teises, lygybę bei bendruomeniškumą, akcentais.
Spalvingame ambasados sode vykęs priėmimas tapo simboliniu startu renginiams, kurie birželio 2–6 d. suburs tūkstančius dalyvių iš Lietuvos ir užsienio.
Organizatoriai tikisi, kad „Lithuanian Pride 2026“ taps ne tik miesto švente, bet ir svarbia proga priminti visuomenei, kad kiekvienas žmogus turi teisę jaustis priimtas ir saugus.
