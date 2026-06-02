Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius patyrė rimtą traumą

2026 m. birželio 2 d. 16:45
Briuselyje dirbantis europarlamentaras Virginijus Sinkevičius (35 m.) patyrė rimtą traumą.
Pranešama, kad nelaimė įvyko krepšinio varžybų metu. Panašu, kad situacija buvo sudėtinga, mat iškart po to politikui atlikta kryžminio kelio raiščio operacija.
Visgi, trauma nesutrukdė dirbti. Socialiniuose tinkluose V. Sinkevičius pasidalijo iškalbingu kadru.
Jame matyti, kad nors ir patyręs traumą, europarlamentaras aktyviai ruošiasi deryboms dėl oro keleivių teisių Europos Sąjungoje.
„Pasiruošimas lemiamoms deryboms dėl oro keleivių teisių. Iki finišo liko nedaug“, – instagrame dalijosi jis.
Virginijus Sinkevičius.
