Neseniai plaukus nusirėžusi Dovilė Šakalienė ir vėl nustebino: akys krypo į netikėtą detalę

Birželio 1-ąją gimtadienį atšventusi politikė savo „Instagram“ paskyroje paviešino asmenukę, kurioje akį traukė anksčiau nematyta detalė.
Nuotraukoje matyti, kad D. Šakalienės kaklą papuošė spalvota drugelio tatuiruotė.
Tiesa, neatmetama galimybė, kad tai gali būti laikina arba dirbtiniu intelektu sukurta puošmena.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
Nuotrauką paviešinusi D. Šakalienė taip pat pasidalijo mintimis, kurios užplūdo po ką tik paminėto gimtadienio.
„Grįžus iš Baltųjų rūmų (ne, žinoma, ne su DT, o su Nacionalinio saugumo tarybos atstovais kalbėjomės) ir daugybės kitų susitikimų perskaičiau neįtikėtinai daug Jūsų žinučių.
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48. Ir kaip niekad aišku, kas man brangu – ir kam mano gyvenime vietos tiesiog nėra.
Negaištu laiko tuščiam triukšmui. Juokingoms ego kovoms. Svetimam chaosui. Baimei.
Gyvenantys baimėje kitiems visada siūlo tą patį – patylėk, nusilenk, prisitaikyk. Bet nusilenkti kvailystei ar tam, kas kenkia mano valstybei – ačiū, ne. Renkuosi tai, kas teisinga, net jei brangiai kainuoja.
Renkuosi likti savimi – ramiai, be pykčio, tiesia nugara. Geriausias ramaus miego receptas – gyventi pagal sąžinę.
Kuo toliau, tuo aiškiau matau, kas tikra. Žmonės, kurie šalia ne todėl, kad jiems ko nors iš manęs reikia, o tiesiog yra – kasdien. Žinute, laišku, geru žodžiu gatvėje ar renginyje. Jūsų kur kas daugiau, nei drįsau tikėtis.
Brangiausi – mano šeima: mano atrama ir mano gyvenimo prasmė.
Vidinė ramybė ir šelmiška nuotaika iki vidurnakčio veikiančioje amerikietiško persikų pyrago kavinukėje“, – rašė D. Šakalienė.