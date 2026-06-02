O. Pikul išskrido pas sužadėtinį D. Dirkstį: paviešino romantiškas akimirkas

2026 m. birželio 2 d. 13:10
Lrytas.lt
Kovotojas Dominykas Dirkstys jau kurį laiką treniruojasi Tailande, kur ruošiasi artėjančiam susitikimui ringe su Sergejumi Maslobojevu.
Panašu, kad šiuo intensyviu pasirengimo laikotarpiu šalia jo nusprendė būti ir sužadėtinė, verslininkė Oksana Pikul.
Pirmadienį O. Pikul savo sekėjams socialiniuose tinkluose leido suprasti, kad išvyko į užsienį – paviešino akimirkas iš lėktuvo, o prie jų nurodė, kad skrenda į Puketą.
Kiek vėliau verslininkė paviešino ir daugiau vaizdų iš Tailando. Viename įraše ją prie baseino užfiksavo pats D. Dirkstys.

Neseniai pora sekėjams parodė ir jaukesnių bendrų akimirkų – pasidalijo romantiškomis nuotraukomis, kuriuose vienas kitą įamžino ramiai leidžiant rytą ir mėgaujantis kava.
Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to pora žengė dar vieną svarbų žingsnį – Kauno „Žalgirio“ arenoje tūkstančių žiūrovų akivaizdoje per „UTMA“ juodu susižadėjo.
Poros vestuvės planuojamos rugsėjo 26-ąją. Įdomu tai, kad tą pačią dieną D. Dirksčio laukia ir dar vienas svarbus įvykis – „UTMA“ ringe jis stos į kovą su Sergejumi Maslobojevu.
