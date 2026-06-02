O. Pikul išskrido pas sužadėtinį D. Dirkstį: paviešino romantiškas akimirkas

Panašu, kad šiuo intensyviu pasirengimo laikotarpiu šalia jo nusprendė būti ir sužadėtinė, verslininkė Oksana Pikul.
Pirmadienį O. Pikul savo sekėjams socialiniuose tinkluose leido suprasti, kad išvyko į užsienį – paviešino akimirkas iš lėktuvo, o prie jų nurodė, kad skrenda į Puketą.
Kiek vėliau verslininkė paviešino ir daugiau vaizdų iš Tailando. Viename įraše ją prie baseino užfiksavo pats D. Dirkstys.
Neseniai pora sekėjams parodė ir jaukesnių bendrų akimirkų – pasidalijo romantiškomis nuotraukomis, kuriuose vienas kitą įamžino ramiai leidžiant rytą ir mėgaujantis kava.
Primename, kad apie savo santykius Oksana Pikul ir Dominykas Dirkstys viešai pranešė šių metų Valentino dieną – vasario 14-ąją.
Netrukus po to pora žengė dar vieną svarbų žingsnį – Kauno „Žalgirio“ arenoje tūkstančių žiūrovų akivaizdoje per „UTMA“ juodu susižadėjo.
Poros vestuvės planuojamos rugsėjo 26-ąją. Įdomu tai, kad tą pačią dieną D. Dirksčio laukia ir dar vienas svarbus įvykis – „UTMA“ ringe jis stos į kovą su Sergejumi Maslobojevu.