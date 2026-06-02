S. Stavickis-Stano ir jo mylimoji užfiksuoti su vestuvine apranga: pasakė, kas įvyko

Mįslę apie galimai įvykusias vestuves užminusį įrašą jis paviešino savo „Facebook“ paskyroje.
Užfiksuotame vaizdo įraše matyti, kaip blizgų kostiumą vilkintis Stano eina kartu su mylimąja, vilkinčia vestuvine suknele.
Taip pat matyti ir gausus būrys svečių, kurie sveikino porą.
Visgi Stano suskubo patikslinti, kad tai – tik suvaidintos vestuvės – tarsi repeticija prieš tikrąsias.
„Ne, tai ne tai, kas atrodo iš pirmo žvilgsnio, todėl kol nepasipylė sveikinimai, aiškinu.
Kasmet mūsų gyvenvietė daro šventę. Ir būna pasirenkama šventės tema. Šiais metais tema – devyniasdešimtųjų vestuvės!
Jaunųjų ilgai ieškoti kaimynams nereikėjo. Mes bandėm priešintis, bet... Nusprendėm, kad bus puiki repeticija prieš tikrąsias vestuves.
Taigi labai dėkojame mūsų piršliui (kuris ir suvežė visus autentiškus kilimus ir kitus rakandus iš 1991!) ir visam organizaciniam komitetui, o labiausiai – kaimynams, kurie tikrai moka linksmintis!
Nuotaika buvo puiki, o kas liečia stilių – bandysime pasitempti iki sekančių vestuvių“, – rašė S. Stavickis-Stano.