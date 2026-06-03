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3 žmonas turintis Gytis Volkavičius pateko į ligoninę

2026 m. birželio 3 d. 10:51
Lrytas.lt
Tris filipinietes žmona turintis lietuvis Gytis Volkavičius pranešė netikėtą žinią – vyras su vaikais atsidūrė ligoninėje.
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Apie tai jis prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasak žinomo vyro, jo dukrai stipriai pakilo temperatūra, todėl teko skubiai kreiptis į medikus.
Gytis paviešino vaizdo įrašą, kuriame su dviem vaikais pasirodė iš ligoninės palatos.

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„Sveikinamės iš Kauno klinikinės ligoninės. Kadangi mūsų Aisha susirgo infekcija, kosėja, temperatūra. Yra, kaip yra. Ne visą laiką viskas būna kaip sviestu patepta gyvenime. <..>
Tikėkimės, kad Aisha atsigaus. Nemaža temperatūra dar buvo užkilusi vakar naktį ir šiandien vakare.
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