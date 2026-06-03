3 žmonas turintis Gytis Volkavičius pateko į ligoninę

Apie tai jis prakalbo savo „Instagram“ paskyroje.
Pasak žinomo vyro, jo dukrai stipriai pakilo temperatūra, todėl teko skubiai kreiptis į medikus.
Gytis paviešino vaizdo įrašą, kuriame su dviem vaikais pasirodė iš ligoninės palatos.
A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg
„Sveikinamės iš Kauno klinikinės ligoninės. Kadangi mūsų Aisha susirgo infekcija, kosėja, temperatūra. Yra, kaip yra. Ne visą laiką viskas būna kaip sviestu patepta gyvenime. <..>
Tikėkimės, kad Aisha atsigaus. Nemaža temperatūra dar buvo užkilusi vakar naktį ir šiandien vakare.
Susiję straipsniai
Visi tikimės geriausio ir kad ši savaitė ligoninėje bus turbūt vienintelė ir paskutinė“, – aiškino jis.