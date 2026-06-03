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Andriui Rimiškiui gimė trečia dukra: suteikė ypatingą vardą

2026 m. birželio 3 d. 09:58
Lrytas.lt
Birželio 2-oji dainininkui Andriui Rimiškiui išliks ypatinga visam gyvenimui – žinomas atlikėjas su žmona susilaukė trečiosios dukros. Džiugia žinia jis pasidalijo socialiniuose tinkluose ir atskleidė, kad naujagimei suteiktas Salomėjos vardas.
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Vardas Salomėja yra hebrajų kilmės moteriškas vardas, kilęs iš žodžio šalom, kuris reiškia „taika“. Šis vardas dažnai siejamas su ramybe, harmonija ir vidine pusiausvyra.
Jautriame įraše atlikėjas neslėpė emocijų ir rašė, kad jų šeimą papildė dar vienas stebuklas, o širdys – pilnesnės nei bet kada.
„Mūsų Širdys šiandien pilnesnės nei bet kada...

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2026–06-02 Mūsų Šeimą papildė dar vienas Stebuklas! Gimė trečioji dukrytė – Salomėja!
Sunku žodžiais apsakyti tai, ką jaučiame... Dėkingumą, Laimę, Meilę ir Begalinį Džiaugsmą matant Sveiką mažą Žmogutį, kuris nuo šiandien tapo Mūsų Pasaulio Dalimi...
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Esame Dėkingi Dievui už šią Dovaną. Už Gyvybę. Už Sveikatą. Už galimybę dar kartą patirti tą nepakartojamą akimirką, kai dar kartą paimi savo vaiką ant rankų ir supranti, kad gyvenimas ką tik tapo dar prasmingesnis.
Šiandien norime palinkėti visiems, kurie kuria, saugo ir puoselėja savo Šeimas, – niekada neprarasti TIKĖJIMO! Gyvenime būna dienų, kai atrodo sunku, kai trūksta jėgų ar vilties... Tačiau būtent tikėjimas, Meilė ir buvimas Kartu padeda nueiti net ir patį sunkiausią kelią...
Branginkime vieni kitus. Skirkime laiko tiems, kuriuos Mylime! Nes didžiausi gyvenimo turtai nėra daiktai ar pasiekimai. Didžiausias Turtas – ŽMONĖS, kurie laukia mūsų Namuose!
Sveika atvykusi į mūsų Šeimą, mažoji Dukryte.
Mes Tavęs labai Laukėme“, – jautriai rašė atlikėjas.
Andrius Rimiškisdukra

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