Apie opią problemą prakalbusi garsi Lietuvos nuomonės formuotoja neapsikentė: „Cirkas“

Vilniaus rajone, Saldenės kaime, Pievų gatvėje garsi nuomonės formuotoja neapsikentė ir viešai prakalbo apie didelį kiekį dulkių.
Ji pasakojo, kad neasfaltuotu keliu važiuojat sunkvežimiams, ore lieka daug teršalų. Greta pastebėjo, jog tai itin kenkia į mokyklas einantiems vaikams, mamos su kūdikiais ir apskritai – visiems aplinkiniams.
„Man labai gaila, kad tenka savo instagramu naudotis sprendžiant tokias problemas. Juo labiau, kad man, moteriai, spręsti tokias problemas. Kad ir kaip bebūtų gaila, tik viešumas padeda tokiose situacijose. Tik paviešinus, pritaginus, seniūnija, savivaldybė galėtų imtis veiksmų.
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Tai yra vienas einamiausių tranzitinių kelių, kuriuo važiuoja šimtai automobilių kiekvieną rytą, popietę ir vakarą. Atrodytų, normalus žvyrkelis. Viskas pilnai apgyvendinta – visur palei jį sustatyti namai.
Įsivaizduokite, kasdien terasose sėdi vaikai. Taip pat jie kulniuoja namo nuo autobusiuko, kuris paleidžia po mokyklos. Čia yra cirkas. Rengiamas specialusis projektas, kuris negali būti įgyvendinamas, nes kažkokios kelio dalys priklauso privatiems žmonėms.
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O tie žmonės sako – tiesiog pasiimkit šitą kelią ir išasfaltuokite. Na, negali, nes yra toks įstatymas. Įstatymas neleidžia to padaryti, reikia eiti teismo keliu. Šioje vietoje bijau nusišnekėti, nes tiksliai visko nežinau. Man svarbi yra esmė – kiekvienas iš autobusiuko išlipęs vaikas ar vežimėlyje gulintis kūdikis kvėpuoja šituo brudu“, – patirtimi dalijosi G. Kondakovė.
Turinio kūrėja pripažino, jog labiausiai pergyvena, nes dulkės kenkia sveikatai.
„Visa tai nusėda plaučiuose. Nėra taip, kad čia tik man nepatogu taip gyventi. Čia yra reali problema, kenkianti žmonių sveikatai. Klaustumėte, kaip reaguoja Nacionalinis visuomenės sveikatos centras?
O jie reaguoja taip: „Kreipkitės į savo seniūniją“. O seniūnija sako, kad neturi lėšų, neturi reikalingos technikos. Galiausiai, rengiamas planas asfaltavimui. Kiek metų? Mano vaikas jau užaugo. Dabar nauja kūdikių karta auga su šiomis dulkėmis.
Sakytumėte, važiuok į Vingio parką su vaikais. Aš tai galiu nuvažiuoti. Bet yra žmonių, kurie neturi automobilių, o augina mažus vaikus. Jie pusantro kilometro turi eiti iki Tarandės stotelės arba iki Antežerių stotelės. Mes gyvename pusantro kilometro nuo Vilniaus miesto ženklo. Situacija tokia graudi, kad net nėra žodžių“, – atvirai apie problemą socialiniuose tinkluose kalbėjo Greta.
Nuomonės formuotojaiproblemaVilniaus rajonas
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