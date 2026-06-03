Brangiausią žmogų palaidojęs Vytenis Partikas: „Tai palietė mane labai stipriai“

V. Partikas savo „Facebook“ paskyroje pasidalijo akimirka iš laidotuvių ir skyrė padėką visiems, buvusiems šalia.
„<...> labai dėkoju visiems už gražius, jautrius žodžius, palaikymą ir parodytą dėmesį.
Ačiū tiems, kurie galėjo atvykti pagerbti, palaikyti ir išlydėti mano mamą į paskutinę kelionę. Ir tiems, kurie negalėjo būti fiziškai šalia, bet buvo kartu malda, mintimis ir širdimi.
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Per visą savo gyvenimą nesu sulaukęs tiek daug palaikymo, žinučių, gražių žodžių, supratimo ir pagalbos. Tai palietė mane labai stipriai.
Iš paskutiniųjų stengiausi, kad mamos atsisveikinimas būtų gražus, jautrus, pagarbus ir toks, kokio ji iš tiesų buvo nusipelniusi...“, – rašė V. Partikas.
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Primename, kad žinią apie netektį V. Partikas pranešė socialiniuose tinkluose.
„Miela, brangi ir be galo mylima Mama, Tiek daug liko Tau nepasakytų žodžių.
Tiek daug liko kartu nesudainuotų dainų, nesušoktų šokių, neišsakytų minčių ir ilgų pokalbių.
Širdis plyšta iš skausmo, ašaros rieda skruostais, o viduje liko neapsakomas tuštumos jausmas.
Taip skaudu, kad palikai mane taip anksti… Juk dar tiek daug gyvenime galėjome nuveikti
drauge, dar tiek akimirkų sukurti kartu.
Myliu Tave ir mylėsiu visą savo gyvenimą. Dalis Tavo širdies amžinai plaks manyje. Sunku kalbėti, gumulas spaudžia gerklę...
Man be galo trūks Tavęs šalia. Amžinai mylintis Tavo vaikas“, – tada jautriai rašė Vytenis.
Vytenis PartikasMamanetektis
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