Gerda Žemaitė pasinėrė į tobulas atostogas Maljorkoje: kadruose – romantiškas pasiplaukiojimas su mylimuoju

G. Žemaitė kartu su bičiulių kompanija ir, svarbiausia, mylimuoju pabėgo į Maljorką.
Nuostabus oras, saulės vonios, vanduo ir gera kompanija – viskas, ko reikia atostogoms.
Visi keliautojai daug laiko praleido ant vandens: plaukiojo kateriu.
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Per atostogas G. Žemaitė su mylimuoju spėjo ir pabėgti nuo kompanijos – abu romantiškai per bangas skrodė vandens motociklu.
Užfiksuotomis akimirkomis Gerda sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Dar viena nuostabi diena Maljorkoj“, – džiaugėsi Gerda, o sekėjai jai linkėjo gero laiko.