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Gerda Žemaitė pasinėrė į tobulas atostogas Maljorkoje: kadruose – romantiškas pasiplaukiojimas su mylimuoju

2026 m. birželio 3 d. 18:34
Lrytas.lt
Jau kurį laiką televizijos laidų ir renginių vedėjos Gerdos Žemaitės veidą puošia plati šypsena, kuri išduoda: ji – įsimylėjusi. Vasarą Gerda pradėjo keliaudama.
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G. Žemaitė kartu su bičiulių kompanija ir, svarbiausia, mylimuoju pabėgo į Maljorką. 
Nuostabus oras, saulės vonios, vanduo ir gera kompanija – viskas, ko reikia atostogoms.
Visi keliautojai daug laiko praleido ant vandens: plaukiojo kateriu.
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Per atostogas G. Žemaitė su mylimuoju spėjo ir pabėgti nuo kompanijos – abu romantiškai per bangas skrodė vandens motociklu.
Užfiksuotomis akimirkomis Gerda sutiko pasidalinti ir su naujienų portalu Lrytas.
„Dar viena nuostabi diena Maljorkoj“, – džiaugėsi Gerda, o sekėjai jai linkėjo gero laiko.
Gerda ŽemaitėAtostogosMaljorka

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