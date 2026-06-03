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Ineta Stasiulytė sulaukė netikėtos garsių kolegų staigmenos

2026 m. birželio 3 d. 14:45
Lrytas.lt
Sekmadienį Vilniuje vyko iškilminga nacionalinių kino apdovanojimų „Sidabrinė gervė 2026“ ceremonija. Į Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro (LVSO) koncertų salę plūdo iškiliausi Lietuvos žmonės ir pramogų pasaulio atstovai, tarp kurių – ir aktorė Ineta Stasiulytė.
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Šiais metais už vaidmenį juostoje „Badautojų namelis“ apdovanojimui nominuota aktorė gervės nepelnė, tačiau staigmena, kurios sulaukė buvo ne ką mažesnė.
Socialiniuose tinkluose aktorius Ramūnas Cicėnas pasidalijo kursiokų Inetai skirtu palinkėjimu.
„Ineta, kursiokai, su kuriais tu baigei aktorinį prieš 24 metus, linki tau išgirsti šią dainą“, – sakė aktorius.

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Po šių jo žodžių nuskambėjo grupės „Queen“ daina „We Are the Champions“, o ant popieriaus lapo aktoriai laikė nupieštą gervę.
Šis įrašas itin patiko socialinių tinklų vartotojams ir pačiai I. Stasiulytei.
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